Дожди идут на рекорд: в Москве выпала годовая норма осадков

В среду затяжной дождь, устроивший потоп в Новой Третьяковке, перевыполнил в Москве годовую норму осадков. Синоптики предполагают, что в 2020-м может быть установлен рекорд самого дождливого года.

Как сообщают «Метеоновости», после вчерашних ливней оказалось, что с начала года в Москве выпало уже 700,4 мм осадков. Годовая норма для столицы при этом составляет только 691 мм. Самыми продуктивными оказались май, июнь и июль, когда количество осадков составило почти 500 мм.

Синоптики полагают, что в 2020 году в Москве может быть побит рекорд от 2013 года – тогда на столицу выпало 890 мм осадков.

Сегодня дожди в столице продолжатся. Правда, они будут не столь интенсивными, как накануне, и начнутся ближе к вечеру. В течение дня по данным синоптиков ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха составит 21..23 градуса в Москве и 19..24 по области.

Как уже сообщал «Новый День», 26 августа в Москве прошли дожди, из-за которых начался потоп в здании Третьяковской галереи на Крымском валу, и некоторые улицы в центре столицы превратились в полноводные реки. Москвичи в соцсетях публиковали фото и видео потоков воды, обвиняя в регулярных наводнениях мэрию, которая плохо контролирует ремонтные работы на ливневой канализации дорожной сети.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.08.20

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