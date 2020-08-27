В Госдуме предложили не наказывать родителей школьников за опоздания 1 сентября

В России родителям школьников необходимо дать законное право сократить рабочий день 1 сентября для того, чтобы они могли отвести детей на линейку. Об этом заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

«Родители, чьи дети идут в школу, должны иметь законное право прийти на работу на час, на два, на три попозже, чтобы отвести своих детей на линейку 1 сентября, – цитирует Милонова агентство «Москва». – В этом ничего страшного не должно быть и их нельзя наказывать. Особенно, если первый раз в первый класс».

Как сообщал «Новый День», в этом году из-за пандемии коронавируса регионы сами принимают решение о формате Дня знаний 1 сентября. В некоторых субъектах РФ, в частности, в Москве власти приняли решение не проводить общих школьных линеек. В столице праздник пройдет только для первоклассников, и то это будут локальные мероприятия в каждой школе.

При этом родители младших школьников уже столкнулись с проблемой ухода с работы 1 сентября. Проведенный в 75 регионах РФ опрос показал, что 56% родителей считают своим долгом проводить ребенка на первый урок, но 37% респондентов сообщили, что не смогут этого сделать, поскольку вынуждены находиться на работе.

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс уже направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня родителям первоклассников 1 сентября. Психологи считают, что присутствие на линейке мам и пап положительно сказывается на состоянии ребенка, который испытывает сильный стресс.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 27.08.20

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