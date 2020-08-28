Собянин сообщил, когда Москва окончательно победит коронавирус

Коронавирус в Москве может быть полностью побежден максимум через полгода. Об этом сегодня в ходе городского открытого августовского педагогического совета заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус, – цитирует градоначальника «Интерфакс». – Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, – все это одновременно развивается и движется. Появилась и зарегистрирована уже первая российская вакцина, думаю, что в ближайшее время появятся ее аналоги».

Ранее академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев высказал предположение, что окончательно расстаться с масками россияне смогут не раньше лета следующего года. «Если исходить из того, что летом заболеваемость спала и есть основания предполагать, что она возрастет осенью, то да, три сезона – весна, осень, весна. И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», сообщил ученый в интервью, которое опубликовано на официальном портале «Стопкоронавирус.рф».

Москва, Алевтина Белова

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