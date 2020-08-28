В единый день голосования в России возникнут новые «горячие» точки

Сентябрьские выборы готовят сюрпризы сразу в нескольких регионах РФ. Как минимум двум из них на губернаторских выборах грозят вторые туры, рассказал РИА «Новый День» российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Самыми «горячими» точками в Единый день голосования станут Иркутская и Архангельская области, где практически гарантированы вторые туры губернаторских выборов, полагает собеседник агентства. Причины очевидны: в Иркутской области назначен откровенно слабый врио губернатора, в Архангельскую на фоне антимусорных протестов пришел варяг.

«Врио [губернатора Александр] Цыбульский сильный. Но он варяг, пришедший из соседней области, и, наверное, пока еще в достаточной степени не воспринимается своим, – пояснил Олег Бондаренко. – Хотя он предпринял ряд очень хороших шагов и самое главное – сдержал обещание закрыть мусорный полигон Шиес. На днях он там был и сам контролировал его закрытие, и даже пригрозил судом управляющей этим полигоном компании в случае, если она не вернет все в исходное положение. Это заслуживает уважения. Однако, несмотря на это, рейтинги показывают, что в Архангельской области может состояться второй тур».

В Иркутской области второй тур грозит Игорю Кобзеву, который был назначен врио губернатора в декабре прошлого года после досрочной отставки губернатора-коммуниста Сергея Левченко. До этого Кобзев занимал должность замминистра МЧС РФ и закономерно должен был разобраться со скандальными последствиями паводка в иркутском городе Тулун.

«Врио Кобзев откровенно слаб, он не политик, он назначался как замминистра по чрезвычайным ситуациям под конкретную задачу, – подчеркнул политолог. – Но ситуация с восстановлением Тулуна после наводнения, слава богу, уже снята с публичной повестки дня».

«Задача спасателя – это довольно кратковременная задача, как мы знаем. Она не может быть растянута во времени на годы: нужно спасти здесь и сейчас, – пояснил собеседник агентства. – А ситуация в Тулуне требует уже не пожарных решений, а просто последовательных шагов по строительству, соблюдений сроков и переселению всех пострадавших граждан в новые дома. Это задача не спасателей, а системного методичного управленца-политика».

Кроме того, ситуацию для Игоря Кобзева усугубляет наличие в регионе серьезного конкурента все от той же КПРФ – депутата Госдумы Михаила Щапова. Компартия традиционно сильна в Иркутской области, и, скорее всего, Щапов выйдет во второй тур, а возможно, станет губернатором, отметил эксперт.

«Я знаю, что бывший губернатор [Сергей] Ерощенко недавно признавал, что если Щапов будет бороться до конца, он может стать губернатором, – рассказал Олег Бондаренко. – Мы помним, как в борьбе стал губернатором Сергей Левченко в 2015 году, и сейчас это может повториться, но уже с его наследником, молодым депутатом Госдумы Михаилом Щаповым».

Очевидно, что достаточно спокойные выборы на фоне этих протестных точек ожидают, например, Ленинградскую область, где переизбирается единоросс Александр Дрозденко, или Ханты-Мансийский автономный округ, где нет прямых выборов губернатора и Наталье Комаровой предстоит пройти утверждение в окружном парламенте.

В целом в РФ в сентябре пройдут выборы глав 20 регионов, 18 из них будут прямыми.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.08.20

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