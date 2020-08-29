Сентябрьские перспективы: смогут ли лидеры новых партий России повторить ошеломительные успехи Макрона и Зеленского

Региональные выборы в единый день голосования в сентябре пройдут по новым правилам – в течение трех дней, а в преддверии думской кампании-2021 в политическом пространстве появились новые партии с громкими именами. Смогут ли «Новые люди» и «За правду» баллотироваться в Госдуму без сбора подписей, удастся ли их лидерам повторить успех Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского и зачем они понадобились Кремлю, РИА «Новый День» рассказал российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

На сентябрьских выборах в региональные законодательные собрания будут «обкатаны» несколько новых партий, которые постараются получить мандаты в преддверии грядущей большой избирательной кампании-2021 в Государственную думу. В частности, это реанимированная «Зеленая альтернатива», партия «За правду» писателя Захара Прилепина и политолога Александра Казакова, «Партия прямой демократии» одного из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслава Макарова, а также «Новые люди» совладельцев компании «Фаберлик» Алексея Нечаева и Александра Даванкова. На фоне привычной россиянам системной оппозиции в некоторых регионах они могут выглядеть выигрышно и даже получить несколько депутатских удостоверений.

«Российская политическая система застряла в 90-х, она довольно заскорузлая, в ней плохо прокручиваются шестеренки – есть несменяемые лидеры партий, которые во главе таких детищ находятся по 30 и больше лет, – напомнил Олег Бондаренко. – И ЛДПР, и КПРФ, безусловно, относятся к числу таких структур. Но если в случае с ЛДПР после ухода Жириновского может закончиться сама партия, то КПРФ после ухода Зюганова, конечно, никуда не денется. Потому что сила компартии в том, что это вообще чуть не единственная российская партия в классическом понимании: она построена не по административному и не по маркетинговым принципам, а по классическому – с конкретной четкой идеологией, с отделениями на местах и т.д.».

«Конечно, эти партии нуждаются в серьезном обновлении: нужны новые яркие лидеры, их можно рекрутировать в регионах. Это касается не только компартии, но и всех остальных, например, справедроссов, – продолжил политолог. – Главу «Справедливой России» Сергея Миронова нельзя назвать ярким лидером, однако у партии есть яркие региональные имена, и в этом ее сила, отметил политолог. Но и «эсерам» надо взращивать новых лидеров, потенциально способных заменить партийного вожака».

Необходимость апгрейда существует и актуальна в отношении всех политических сил, и очевидно, именно этим руководствовались те, кто решил, что пора создавать новые, отметил эксперт.

«Однако же на данный момент я не могу утверждать, что хотя бы одна из этих политических сил может составить серьезную конкуренцию нынешним системным партиям, – подчеркнул он. – Да, возможно, одна в одном регионе, другая в другом, они могут на бреющем полете войти в местные законодательные собрания. Я предполагаю, что и «За правду», и «Новые люди» получат возможность баллотироваться в Госдуму без сбора подписей, то есть пройдут хотя бы в одном субъекте РФ в этом сезоне. Другое дело, что у этих новых проектов есть свои системные проблемы». Новые политики почему-то решили, что могут повторить ошеломительный успех французского лидера Эммануэля Микрона или украинского президента Владимира Зеленского. Однако эти ситуации стали исключением из правил, по которым строятся успешные политические проекты, пояснил собеседник агентства.

Речь идет о трех составляющих: четкая понятная идеология, узнаваемый политический лидер со своим рейтингом, перспективой роста и готовностью работать над собой, а также сильные региональные отделения с собственными лидерами, способными в перспективе встать во главе всей партии.

«К сожалению, ни один из новых политических проектов не отвечает всем трем этим критериям, – констатировал Олег Бондаренко. – У одних есть лидер типа Прилепина, но нет сетки в регионах. У других есть сетка в регионах, но нет лидера. И ни у кого из них нет понятной идеологии. Ближе всех находится партия «За правду», но даже эта политическая сила не имеет конкретно прописанной идеологии и шарахается между национал-большевизмом и социал-демократией. Как-то нужно уже определиться: за русских, за бедных – или за такую прекрасную Россию будущего с интеллигентными лицами».

Важным моментом собеседник агентства назвал партийные настройки на определенный электорат: так, создатели «За правду» исходили из «великолепного, успешного, победоносного опыта партии «Родина» образца 2003 года», отметил он.

«Но 2003 год случился 17 лет назад, когда было прекрасное соцветие политиков «Родины», был запал 90-х и все еще помнили, кто такие красно-коричневые, – рассказал политолог. – Вот партия «Родина» в 2003 году смогла вобрать в себя всех тех красно-коричневых, у которых еще живы были воспоминания о ненавистном Ельцине и этом периоде истории. Все это еще не отмерло, это было на расстоянии вытянутой руки, вчерашнего дня».

За прошедшие 17 лет политическая и социальная картина в стране совершенно изменилась. Для успешной реализации такого рода проекта нужно больше ярких лидеров, уверен эксперт. «Прилепин замечательный, безусловно, это один из талантливейших современных русских писателей, – пояснил он. – Но его мало, и к тому же он не политик. Это очень важный момент. Не нужно забывать, что электорат не мешок картошки, а узнаваемость музыканта, писателя, общественного деятеля не конвертируется абсолютно в политических симпатизантов. Читатель, который любит читать Прилепина, необязательно проголосует за политика Прилепина, потому что одно дело восхищаться писателем, а другое дело следовать политику».

Партия «За правду» – первые буквы названия которой повторяют первые буквы имени и фамилии ее лидера – претендует вовсе не на электорат КПРФ или «Справедливой России», отметил Олег Бондаренко. По его словам, сторонники «эсеров» – все же интеллигентный контингент, а у коммунистов давно свой оппозиционный избиратель. «Исходя из той лексики, которой пользуется Прилепин, он скорее выступает в роли нового Жириновского», – считает политолог. Появление этой партии может объясняться желанием Сергея Кириенко (первый замруководителя администрации президента РФ – прим. ред.) переформатировать политическое пространство России, доставшееся от «эпохи суверенной демократии» Владислава Суркова, отметил он, подчеркнув, что по объективным причинам лидеры системных партий рано или поздно отойдут от политических дел, и им понадобится замена.

«А «Новые люди» просто решили собрать пылесосом избирателей в праволиберальном сегменте, – продолжил эксперт. – Правда, многие потом от этого отказались, сказали, что они к этому непричастны и просто рядом стояли – не надо нас ни во что вовлекать». В России за четверть века сформировались свои электоральные мифы и изменить их довольно сложно, пояснил он. Партия «Новые люди» в этой связи почти открыто себя позиционирует в качестве нового «Союза правых сил», правда, в более умеренном формате, однако все же претендует на праволиберальный сектор, который до этого голосовал за «Яблоко» или СПС. «Ну и плюс «Новые люди» рассчитывают на новых избирателей», – рассказал эксперт.

«Богема – это не политика, а политика это не богема, – подытожил Олег Бондаренко. – Все эти замечательные люди, я действительно говорю с уважением, должны занимать свое заслуженное место. Но я сомневаюсь в том, что деятели культуры могут вот так легко стать политиками – в классическом смысле этого слова».

В то же время, как отметил политолог, на руку всем оппозиционным силам на грядущих выборах, очевидно, сыграет и то, что провести второй раз за год полную мобилизацию ресурсов непросто даже при самой стабильной политической системе и в условиях экономического развития. В этом году, очевидно, экономического роста нет, и скорее всего не будет – накануне в своем интервью президент Владимир Путин признал, что падение экономики превышает показатели кризиса 2008 года.

«При этом мы видели, что все силы были брошены на всероссийский референдум по поправкам к Конституции 1 июля, он показал феноменальные результаты: 77% поддержки при высокой явке, выше, чем на президентских выборах 2018 года, – напомнил Олег Бондаренко. – И конечно, в этой ситуации сохранить этот мобилизационный ресурс и продлить его на единый день голосования 13 сентября, мягко говоря, очень сложно. Именно с этим я связываю то, что может повториться ситуация 2018 года, и где-то могут выиграть оппозиционные кандидаты в губернаторы».

Новую схему с многодневным голосованием собеседник агентства назвал удачным опытом, который уже применяется в других странах мира. «Я думаю, это существенным образом может помочь развитию политической культуры и для участников политического процесса, и для граждан нашей страны, – пояснил он. – Потому что действительно один день голосования – этого недостаточно. (…) Единственное, что мне лично представляется излишним – это публикация данных экзит-полов до закрытия избирательных участков и публикация данных ЦИК. Как известно, это может повлиять на выбор сомневающихся граждан: есть эффект большинства, многие хотят солидаризироваться с победителем, и когда они уже видят конкретные [результаты] и побеждающего кандидата, они могут проголосовать за него».

Сентябрьские выборы способны принести в политическое поле страны новые скандалы, связанные с заявлениями о нарушениях, однако «российская политическая система в этом смысле настолько суверенна, что никакие движения «Голос» и никто другой не может поколебать легитимность политического процесса и волеизъявления в России 2020 года», считает собеседник агентства.

Напомним, единый день выборов в России пройдет 13 сентября, при этом впервые в истории страны голосование будет трехдневным. Россиянам, в частности, предстоит избрать глав 20 регионов, четырех депутатов Государственной думы в рамках довыборов в нижнюю палату парламента, а также депутатов 11 региональных законодательных собраний.

Москва, Москва, Татьяна Дорофеева

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