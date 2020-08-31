В четырех регионах РФ начался второй этап исследования иммунитета к Covid-19

Роспотребнадзор объявил о начале второго этапа исследования популяционного иммунитета россиян к коронавирусу. Проект стартовал сегодня в четырех регионах страны. В рамках первого этапа иммунитет был выявлен у более чем 20% населения.

Исследования сегодня начались в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае, затем они распространятся на другие субъекты РФ, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Результаты первого этапа, в рамках которого было обследовано более 71,8 тысяч человек в 26 краях и областях России, говорят о том, что в 11 регионах иммунитет сформирован уже у более чем 20% населения.

Самый высокий уровень зафиксирован у детей от года до 13 лет. «Показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах, – отметили в Роспотребнадзоре. – В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования».

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 31.08.20

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