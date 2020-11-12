Академик РАН оценил уровень иммунитета к коронавирусу в регионах

Глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян рассказал о результатах второго этапа исследования популяционного иммунитета россиян к коронавирусу.

По его словам, по итогам исследований, которые проводились в сентябре-октябре в 26 регионах страны, можно сделать вывод о росте уровня популяционного иммунитета. Ученый отметил, что ко второму этапу исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 5,1-65,3%, тогда как в ходе первого этапа программы этот показатель составлял 4,3-50,2%.

При этом в 15 регионах число граждан с иммунитетом к коронавирусной инфекции увеличилось в 1,5-2 раза, уточнил академик РФ в комментарии РИА «Новости».

Добавим, что третий этап исследования запланирован на конец ноября – начало декабря.

Ранее специалисты американского медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, что антитела к Covid-19 сохраняются у переболевших коронавирусом в течение пяти месяцев. Однако ученые предупредили, что наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавирусной инфекции.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.11.20

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