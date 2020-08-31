Афера на 500 млрд рублей: завершено расследование дела богатейшего молдавского бизнесмена

В Москве завершено расследование уголовного дела о выводе из России свыше 500 млрд рублей, фигурантом которого является молдавский олигарх и политик Владислав Плахотнюк. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка «BC Moldindconbank S.A.» Вячеслав Платон вместе с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, депутатом Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным разработали механизм вывода средств клиентов из России.

Они привлекли молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого, который обладал «значительным финансово-политическим ресурсом» в Молдове, и фактических владельцев российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина.

По версии следствия, Григорьев и Кузьмин предоставляли свои банки «в качестве инструмента совершения преступления». В махинациях также принимали участие руководители казначейства банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, а также юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов. Вместе с директором казначейства «BC Moldindconbank S.A.» Еленой Платон они оформляли фиктивные документы валютного контроля, что позволило им ежедневно переводить сотни миллионов долларов США и Евро на банковские счета нерезидента – «BC Moldindconbank S.A.».

В настоящий момент Плахотнюк, Платон и Усатый находятся в международном розыске.

Остальным фигурантом предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отмечается, что четверо обвиняемых в полном объеме признали свою вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества и других лицах, задействованных в криминальной схеме.

В настоящее время фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Расследование обстоятельств противоправной деятельности международного преступного сообщества продолжается».

Как сообщал «Новый День», в конце июня 2019 года российские следователи заочно предъявили Плахотнюку обвинения в организации наркосиндиката. Речь шла о транзите наркотиков из Северной Африки в СНГ через страны ЕС. 5 августа прошлого года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по обвинению в организации вывода из РФ 37 млрд рублей.

Кроме того, в декабре 2017 года Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в покушении на убийство Ренато Усатого.

Плахотнюк, по версии Bloomberg, является богатейшим человеком Молдавии – при том, что точный размер его состояния неизвестен из-за крайне разветвленной сети своего бизнеса. В частности, он владеет четырьмя молдавскими телеканалами: Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. В 2016 году Плахотнюк официально стал председателем Демократической партии – до этого, как считается, он также активно участвовал в политике, однако находился в тени. Демпартия стала доминирующей силой в парламенте и сформировала правительство, в 2016 году выдвинула Плахотнюка на пост премьера. Президент отказался утвердить это решение. В феврале 2019 года Демпартия провалилась на парламентских выборах и потеряла право формировать правительство. 24 июня Плахотнюк покинул пост председателя партии.

Москва, Мария Вяткина

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