Тверской суд Москвы заочно арестовал самого богатого молдавского олигарха

Тверской суд Москвы заочно арестовал богатейшего молдавского бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка. Его обвиняют в организации вывода из РФ 37 млрд рублей. Ранее российские следователи заочно предъявили обвинения Плахотнюку в организации наркосиндиката.

Следователи полагают, что он «работал» вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном, который уже осужден на 18 лет в Молдавии за незаконные валютные операции, передает РБК.

Согласно справке из материалов дела, которую зачитала судья, по информации управления собственной безопасности ФСБ Плахотнюк находится в Майами (США).

Российские СМИ уже рассказывали о «молдавской схеме» или «ландромате», через который из России было выведено почти 700 млрд рублей – описание схемы содержалось в письме, которое служба по финансовому мониторингу Молдавии направляла в российское МВД. В схеме было задействовано более 20 банков. Российские компании – посредники по выводу средств – заключали договоры займа, по которым якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. После того, как обязательства по договорам не исполнялись, кредиторы шли в молдавские суды – где коррумпированные судьи и приставы выносили решения о взысканиях на миллиарды долларов. «Посредники» держали счета в нескольких банках, среди которых называли «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк, Темпбанк, «Окский». ЦБ отозвал у них лицензии несколько лет назад. Корсчета эти кредитные организации имели в подконтрольном организаторам BC Moldindconbank S. A. МВД РФ позднее подтвердило существование «молдавской схемы».

Как ранее сообщал «Новый День», в конце июня МВД РФ обвинило Плахотнюка в организации наркосиндиката. Речь шла о транзите наркотиков из Северной Африки в СНГ через страны ЕС. Кроме того, в декабре 2017 года Плахотнюк был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в покушении на убийство молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

Плахотнюк, по версии Bloomberg, является богатейшим человеком Молдавии – при том, что точный размер его состояния неизвестен из-за крайне разветвленной сети своего бизнеса. В частности, он владеет четырьмя молдавскими телеканалами: Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. В 2016 году Плахотнюк официально стал председателем Демократической партии – до этого, как считается, он также активно участвовал в политике, однако находился в тени. Демпартия стала доминирующей силой в парламенте и сформировала правительство, в 2016 году выдвинула Плахотнюка на пост премьера. Президент отказался утвердить это решение. В феврале 2019 года Демпартия провалилась на парламентских выборах и потеряла право формировать правительство. 24 июня Плахотнюк покинул пост председателя партии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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