«Уважаемый мэр, когда это прекратится?» Москвичи атаковали Собянина из-за ядовитой вони в городе

Москвичи атаковали в Инстаграм мэра Сергея Собянина требованиями прекратить травлю жителей ядовитыми выбросами, которые происходят по ночам. На едкий химический запах жалуются жители востока и центра столицы, о сильной вони сегодня сообщают пользователи других соцсетей.

Требования к мэру Москвы принять меры появились под его записью в Инстаграм об акции «Ночь кино» в столичных парках. Пользователи рассказали, что не могут ночами спать, так как на улицах распространяется сильный едкий запах – такой, «что можно сознание потерять». Из-за этого горожанам приходится закрывать на ночь все окна и форточки, однако даже это не всегда спасает. На химические выбросы жалуются в основном жители восточных районов Москвы и центра столицы.

«Когда прекратится вонь по ночам в Восточном Измайлово? Травят уже несколько лет, причем исключительно по ночам!!! От департамента природопользования одни отписки, – негодует пользователь ratanovka. – Воняет сероводородом вперемешку с химией и газом так, что можно сознание потерять!!! Теперь еще добавился запах мазута и гудрона. Мы требуем прекратить это издевательство над нами и нашими детьми!». Женщина рассказала, что 20 лет живет в Измайлово, однако в такую «газовую камеру» район превратился впервые летом 2017 года. С тех пор, по ее словам, едкая вонь накрывает эту территорию регулярно.

«В Гольяново тоже вонять начало. Улица Алтайская 17к1», – сообщила katto4ka.

«После летнего перерыва опять ядовитая вонь! Началась около 23:30, 30 августа, Гольяново. Запах, как и ранее, похож на смесь тухлых яиц и бытового газа. Эти ночные выбросы мучают жителей уже несколько лет», – подтвердила annavino.

«У нас тоже сейчас жутко воняет. Живем в центре Москвы», – пишет liusyena22.

«Заметила год назад, сейчас ощущается ОЧЕНЬ сильно, окна просто не открыть, – жалуется viadesires. – От запаха сразу начинается жуткая головная боль».

Департамент природопользования города Москвы на шквал возмущенных комментариев на странице Сергея Собянина отреагировал только через несколько часов. В итоге под жалобами москвичей своему мэру появились совершенно одинаковые «советы» чиновников департамента обратиться в Единую справочную службу. «После поступления обращения сотрудники ГПБУ «Мосэкомониторинг» выедут на место и сделают необходимые замеры», – говорится в сообщении. При этом горожане несколько раз специально упомянули, что едкие выбросы фиксируются только по ночам, а к началу рабочего дня уже рассеиваются в воздухе.

На сильный ядовитый запах жалуются и столичные пользователи «Фейсбука». «Косино-Ухтомский [район], каждый вечер вонь уже неделю, химия, помойка, фу, гадость», – рассказала Елена Х. В группе «Района Гольяново и Измайлово» за чистый воздух. «Так еще и осень впереди, темнеет рано, сейчас начнут травить прям с 18-19 часов, а зимой так вообще мрак», – предупредила Елена К.

«Мне кажется, это контролируемые выбросы. Всегда начинаются после 23 часов, и к 7 как будто перекрывают вентиль», – предположила Анна В.

Ранее на сильный запах газа и сероводорода жаловались жители района Новокосино. В феврале на сайте управы района появилось сообщение о том, что «поступает много жалоб на неприятные запахи, источниками которых могут быть полигон «Кучино» в Балашихе, мусоросжигательный завод № 4 на Пехорской улице и Люберецкие очистные сооружения на 2-й Вольской улице». «Снизить вредное воздействие на окружающую среду позволит реконструкция этих предприятий», – сообщили чиновники.

Напомним, в Подмосковье крупная скандально известная свалка «Кучино» в Балашихе была закрыта только после личного вмешательства президента Владимира Путина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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