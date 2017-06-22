Ура! Путин отреагировал: свалку в Балашихе закроют в течение месяца

Президент РФ Владимир Путин устроил жесткий разнос губернатору Московской области Андрею Воробьеву из-за скандальной свалки в Балашихе, которая отравляет воздух, а местные жители на это пожаловались главе государства во время «прямой линии». Глава государства поручил закрыть полигон в течение месяца, а отходы складировать далеко от мест проживания людей.

«Вот послушайте меня. Чтобы Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку. Документы, которые должны быть подготовлены – я не хочу здесь заниматься вещами, которые невозможны к исполнению – должны быть подготовлены в самые короткие сроки, я имею в виду вот эту экспертизу: геологию, состав вот этого мусора и так далее», – заявил Путин, обращаясь к главе Минприроды Сергею Донскому.

Он также предупредил, что через месяц спросит Донского и Воробьева о том, что сделано, сообщает РИА Новости.

По словам Путина, работы по ликвидации свалки можно профинансировать из резервного или президентского фондов, и этот вопрос поручено контролировать премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Как сообщал «Новый День», на работу полигона «Кучино», ежедневные возгорания и выбросы газов пожаловались в ходе прямой линии с главой государства местные жители. Они рассказали, что «в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка – самая большая в Московской области»

После жалобы во время «прямой линии» с президентом РФ подмосковный губернатор обещал закрыть полигон в 2019 году.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.06.17

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