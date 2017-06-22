Четверг, 22 июня 2017, 18:19 мск

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Фактор Путина: Андрей Воробьев экстренно закрыл свалку в Балашихе

Фактор Путина: Андрей Воробьев экстренно закрыл свалку в Балашихе
Андрей Воробьев. Фото mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился в экстренном порядке закрыть полигон твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе. Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, свалку, которая более 60-ти лет находилась рядом с жилыми домами, закроют уже завтра, 23 июня.

«Дал команду с завтрашнего утра (23 июня) закрыть полигон «Кучино» в Балашихе. Заявку на рекультивацию в Правительство РФ подаем сегодня. Министр экологии А. Коган и глава Е. Жирков занимаются закрытием в данный момент», – сказал Воробьев.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», жители Балашихи пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на свалку из ближайших населенных пунктов и Москвы в ходе «прямой линии». Граждане выразили возмущение, что «в черте города, всего в 200 метрах от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, а также в 20 километрах от Кремля находится огромная свалка – самая большая в Московской области»

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. Сегодня Путин также устроил разнос подмосковному губернатору и поручил закрыть полигон в течение месяца.

Москва, Мария Вяткина

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