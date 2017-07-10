Подмосковного губернатора обвинили в защите «мусорной мафии»

«Мусорная мафия» в Московской области настолько сильна, что даже не боится президента РФ Владимира Путина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил член Совета депутатов Серпуховского района Николай Дижур, выступая накануне в Люберцах на митинге против свалок в Подмосковье.

«Все видели, как 22 числа Путин закрыл кучинский полигон (в Балашихе). Но никто не обратил внимания, что Владимир Владимирович дал указание закрыть балашихинскую свалку, 15 июня. Воробьев (губернатор Московской области Андрей Воробьев), лоббируя интересы «мусорной мафии» и приехав на место, заявил, что полигон не закроют до 2019 года, пока не будет построен Орехово-зуевский завод (по переработке отходов). Насколько мощная «мусорная мафия» – им плевать на указания президента!» – возмутился Дижур.

После этого, по его словам, Путин, обращаясь к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому, «чтобы Воробьев его услышал», потребовал, чтобы проблема свалки была решена к концу дня. «Через 6 часов полигон был закрыт», – напомнил депутат.

При этом он подчеркнул, что закрытием балашихинской свалки экологическую проблему московского региона не решить.

«Ни один полигон, ни одна свалка Московской области не является научно-техническим сооружением. Мусор вываливается либо в вырытые карьеры, либо просто на землю, присыпается землей, чтобы расти вверх и расширяться. Это экологическая катастрофа. В недрах течет водоносный слой, свалочный газ поднимается, мы этим всем с вами дышим, мы пьем эту воду. Московская область первая по онкозаболеваниям», – констатировал Дижур.

Он также отметил, что мусоросжигательные заводы, которые собираются строить власти, так же нанесут огромный ущерб экологии, так как это уже «архаичные технологии», из-за которых в воздухе будут распространяться еще более ядовитые газы.

«Свалки итак сжигают озоновый слой. У нас ледяное лето, почему? Да вот поэтому! У нас и жизни не будет, потому что это мусорный ад», – заявил Дижур.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в подмосковных Люберцах начались массовые волнения и протесты, после того как на местный полигон бытовых отходов «Торбеево» из-за закрытия соседней свалки «Кучино» в Балашихе резко возросла нагрузка.

По словам местных жителей, мусор стали вывозить на большой участок вблизи жилых домов, который был незаконно выделен под зону объектов обращения с отходами – без одобрения местных жителей, как это требуется по законодательству.

Напомним, проблема свалок в Подмосковье вскрылась после того как жители Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались Путину на свалку, которая находится рядом с их домами.

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

23 июня Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона.

27 июня в 9 утра инспекторы Росприроднадзора прибыли на полигон, чтобы опечатать объект, установить ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на него. В этот же день стало известно, что глава городского округа Балашиха Евгений Жирков покинул свою должность «собственному желанию».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 10.07.17

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