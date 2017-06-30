Свалки и Воробьев: политологи оценили перспективы подмосковного губернатора после «мусорного» скандала

Проблема мусорных свалок в Московской области провоцирует массовое недовольства жителей региона, но скажется ли это на карьере подмосковного губернатора Андрея Воробьева – вопрос. Политологи не пришли к единому мнению относительно его перспектив: с одной стороны, эксперты говорят, что реакция Воробьева на скандал в Балашихе была оперативной и верной, с другой – это все-таки может быть ещё один признак его скорой отставки.

Как считает руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, подмосковный губернатор действовал в истории с балашихинской свалкой очень оперативно и жестко.

«Я думаю, что позиции Воробьева точны. Реакция была оперативная, реакция была достаточно жесткая по отношению к владельцам этой свалки. Вчера уже прошла информация о том, что свалку засыпают грунтом. Свалка закрыта, ее рекультивируют. И даже глава Балашихи ушел в отставку, хотя его отставка связана не только со свалкой», – сказал эксперт в интервью РИА «Новый День».

С его точки зрения, проблемы свалок в России есть практически в каждом регионе и то, что в СМИ сейчас активно обсуждается именно полигон ТБО в Балашихе, – случайность.

«Проблем подобных свалок в России сотни. Они есть в каждом регионе. То, что дозвонился (на «прямую линию» с президентом) человек из Подмосковья, – это случайность», – считает Калачев.

При этом политолог отметил, что Московская область страдает сейчас «за себя и за того парня».

«Речь идет об отходах Москвы. Московская область не готова принимать растущее количество московских отходов. Город, в котором проживает до 20 млн человек, производит горы мусора, куда их девать?» – пояснил он и добавил, что эта проблема должна решаться не только правительством Московской области.

«Интересна позиция Москвы, у которой есть деньги на реновацию, у которой бюджет больше, чем у Московской области, и которая должна быть в максимальной степени заинтересована в решении проблемы утилизации своих отходов. Готова ли она помогать руководству Московской области сообща решать эту проблему…» – обратил внимание Калачев.

Комментируя эту ситуацию, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой выразил уверенность, что закрытие мусорного полигона «Торбеево» в Балашихе стало настоящей катастрофой для московского ЖКХ.

«Мусор вывозить некуда. А Андрей Юрьевич (Воробьев) давно уже собирался построить 250 заводов по переработке мусора. Это все так и осталось проектами. Я думаю, что он будет отвечать за полный развал и в этом смысле», – сказал Неживой в интервью РИА «Новый День».

По мнению эксперта, у нынешнего губернатора Московской области сейчас очень шаткая позиция, а скандалы со свалками могут стать последней каплей в вопросе о его отставке.

«У него очень неработоспособная команда. Я думаю, что последствия его управления Московской областью еще очень долго будут разгребать. Он затмил даже Громова (Борис Громов – бывший губернатор Московской области) Он уже давным-давно «висит». В декабре ждали, что он может уйти в отпуск и не вернуться. Должен был уже другой человек зайти на эту должность. Но Владимир Владимирович (Путин) отвлекся, а Андрей Юрьевич за это время решил не уходить. С ним уже такая ситуация, что его уже не хотят видеть на посту, даже те, кто его поставили туда», – сказал Неживой.

Политолог также отметил, что в настоящий момент в Подмосковье готовится общий протест, который организует член Совета депутатов Серпуховского района Николай Дижур.

«Он (Дижур) протестовал против реформы местного самоуправления, но потом она оказалась уже федеральным проектом. Он сейчас собирается взять на себя инициативу и объединить весь протест Московской области именно по свалкам ТБО», – сказал Неживой и подчеркнул, что недовольные жители области наверняка в очередной раз будут настаивать отставке Воробьева.

Напомним, проблема свалок в Подмосковье актуализировалась после того как жители подмосковной Балашихи в ходе «прямой линии» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на свалку, которая находится рядом с их домами.

По данному факту Следственным комитетом РФ в тот же день была организована доследственная проверка. 21 июня Путин устроил разнос Воробьеву и поручил закрыть свалку в течение месяца. 22 июня подмосковный губернатор распорядился в экстренном порядке закрыть полигон.

23 июня Путин поручил Генеральной прокуратуре и Росприроднадзору провести проверку организаций, обеспечивающих эксплуатацию полигона.

27 июня в 9 утра инспекторы Росприроднадзора прибыли на полигон, чтобы опечатать объект, установить ограждающие знаки по его периметру и заградительную цепь при въезде на него. В этот же день стало известно, что глава городского округа Балашиха Евгений Жирков покинул свою должность «собственному желанию».

После этого возмутились жители Люберецкого района, которые заявили, что на их местный полигон ТБО резко возросла нагрузка, а мусор начали свозить на открытую территорию. 28 июня жители Люберец опубликовали на сайте Change.org петицию с требованием предотвратить появление новой свалки в районе.

Антимусорные протесты в Подмосковье явно активизировались. Завтра, 1 июля, в деревне Манушкино Чеховского района состоится митинг «За немедленное закрытие полигона ТБО «Куликовский», в зоне которого оказалась местная школа и целая улица.

Москва, Мария Вяткина

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