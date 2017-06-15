СКР очень быстро нашел свалку в Балашихе после жалобы Путину

После жалобы жителей подмосковной Балашихи на незаконное строительство жилых домов возле полигона ТБО «Кучино» в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, должностные лица городской администрации нарушили права и интересы граждан и вопреки действующему законодательству РФ выдали разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, открытого в 1964 году.

Предполагается, что в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, контролирующих органов и представителей организаций-застройщиков.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – обещает СКР.

Жалоба прозвучала во время «прямой линии» президента РФ. Комментируя обращение жителей Балашихи, вынужденных более 50 лет жить рядом со свалкой, глава государства заявил, что в стране до последнего времени не следили за соблюдением экологических норм и строили там, где строить было нельзя.

«Что касается Балашихи, будем заниматься этим отдельно, постараемся это сделать. Сейчас я вижу остроту этой проблемы. Попробуем решить как можно быстрее», – сказал Путин.

Президент РФ также сообщил, что в Подмосковье уже планируется построить высокотехнологичный завод по переработке мусора. Его созданием будет заниматься «Ростех». Путин и пообещал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и местные органы власти окажут содействие в решении вопроса.

Москва, Мария Вяткина

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