Четверг, 15 июня 2017, 19:08 мск

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Воробьев испугался реакции Путина: губернатор лично приехал на свалку в Балашихе

Воробьев испугался реакции Путина: губернатор лично приехал на свалку в Балашихе
Андрей Воробьев. Фото mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал в Балашиху после того, как местные жители пожаловались на огромную свалку около их домов в ходе «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Жители Балашихи пожаловались президенту России на работу полигона «Кучино», где осуществляется размещение твердых бытовых, а также строительных отходов и грунтов из ближайших населенных пунктов и Москвы.

По данному факту Следственным комитетом РФ уже организована доследственная проверка. Как выяснилось сразу после жалобы Путину, должностные лица городской администрации нарушили права и интересы граждан и незаконно выдали разрешение на строительство многоквартирных домов вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, открытого в 1964 году.

Комментируя обращение жителей Балашихи, вынужденных более 50 лет жить рядом со свалкой, глава государства в ходе «прямой линии» заявил, что в стране до последнего времени не следили за соблюдением экологических норм – строили там, где строить было нельзя. Путин пообещал, что губернатор Московской области и местные органы власти окажут содействие в решении вопроса.

Москва, Мария Вяткина

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