Ефремов сам огласил себе приговор

Российский артист Михаил Ефремов, главный обвиняемый по делу о смертельном ДТП, на суде вынес себе вердикт.

Заслушав требования адвоката потерпевшей стороны, которые настаивают на лишении свободы сроком не менее 8 лет и компенсации в размере 7,3 миллионов рублей, актер сам вынес себе приговор. «Расстрелять» – сказал Ефремов (цитата по «КП»).

Кроме этого, Ефремов назвал видео, на котором его выводят с водительского места сразу после ДТП, поддельным.

«Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на (адвоката потерпевших Александра Добровинского) иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский», – заявил артист, чьи слова приводит «Коммерсантъ».

Суд, однако, приобщил видео к материалам дела.

Пресненский суд Москвы сегодня завершил изучение доказательств по делу, прения сторон по делу назначены на 3 сентября в 10:00.

Как сообщал «Новый День», сегодня свидетель Светлана Набокина заявила, что кроме водителя в машине никого не было». «Ефремова я видела со спины, со стороны затылка. Но я его узнала по силуэту и характерным жестам. Волосы были попушистее, чем сейчас», – сказала она.

Свидетель пояснила, что видела эти жесты в фильмах, где играл актер, однако названия этих фильмов вспомнить не смогла, потому что они ей «не запали как-то».

Напомним, накануне суд выслушал показания третьего свидетеля защиты, Андрея Гаева, который заявил, что Ефремов находился на пассажирском, а не на водительском сиденье автомобиля. До этого другой свидетель рассказал, что видел высокого мужчину в бейсболке, который до аварии сел на заднее сиденье джипа актера.

Сам Ефремов в суде 31 августа заявил, что не виноват в смертельном ДТП, а признательные показания дал под влиянием алкоголя. Кроме того, актер сообщил, что плохо помнит день 8 июня с 3-4 часов дня, поскольку к тому времени выпил уже бутылку водки, а откуда в его крови взялись наркотики, он не знает.

ДТП на Садовом кольце произошло вечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате водитель фургона 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице.

Первоначально Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. О том, что именно актер находился за рулем своей машины в момент аварии, ранее заявил один из свидетелей по делу – оформлявший ДТП инспектор ГИБДД Александр Козлов. По его словам, об этом ему сообщили очевидцы, а позднее он сам увидел Ефремова за рулем на видеозаписях.

Москва, Мария Вяткина

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