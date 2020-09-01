«Ефремов в машине был один». Свидетель обвинения узнала актера по фильмам, вспомнить которые не смогла

Актер Михаил Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии, которая произошла на Садовом кольце 8 июня. Об этом сегодня в Пресненском суде заявила свидетель обвинения Светлана Набокина.

«Кроме водителя, никого в машине не было. Я это помню точно, – цитирует Набокину ТАСС. – Ефремова я видела со спины, со стороны затылка. Но я его узнала по силуэту и характерным жестам». Свидетель пояснила, что видела эти жесты в фильмах, где играл актер, однако названия этих фильмов вспомнить не смогла, потому что они ей «не запали как-то».

Во время рассказа свидетеля адвокат актера Эльмар Пашаев попросил ее убрать телефон, однако против этого стала возражать сторона потерпевших. Защитник в ответ посоветовал им «закрыть рот».

Как уже сообщал «Новый День», накануне суд выслушал показания третьего свидетеля защиты, Андрея Гаева, который заявил, что Ефремов находился на пассажирском, а не на водительском сиденье автомобиля. До этого другой свидетель рассказал, что видел высокого мужчину в бейсболке, который до аварии сел на заднее сиденье джипа актера.

Сам Ефремов в суде 31 августа заявил, что не виноват в смертельном ДТП, а признательные показания дал под влиянием алкоголя. «Я (сначала) вину признал, потому что человек с похмелья – нервный (...) На самом деле я не виноват... На видео я говорил, что я не виноват. Там вырезали частицу «не», – цитирует Ефремова «Интерфакс». Кроме того, актер сообщил, что плохо помнит день 8 июня с 3-4 часов дня, поскольку к тому времени выпил уже бутылку водки, а откуда в его крови взялись наркотики, он не знает. «Были у меня там вечеринки, но я не помню в себе такой тяги, чтобы я это употреблял», – заявил актер.

ДТП на Садовом кольце произошло ыечером 8 июня. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном. В результате водитель фургона 57-летний Сергей Захаров получил тяжелые травмы и на следующее утро умер в больнице.

Первоначально Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании суда в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. О том, что именно актер находился за рулем своей машины в момент аварии, ранее заявил один из свидетелей по делу – оформлявший ДТП инспектор ГИБДД Александр Козлов. По его словам, об этом ему сообщили очевидцы, а позднее он сам увидел Ефремова за рулем на видеозаписях.

Москва, Алевтина Белова

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