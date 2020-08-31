Дело Ефремова: три свидетеля заявили, что за рулем джипа был не актер

Три свидетеля защиты в Пресненском суде по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова заявили, что на водительском сиденье сразу после аварии был другой человек, а в машине актер был не один.

Житель Москвы Андрей Гаев рассказал, что Михаил Ефремов после ДТП вышел на улицу со стороны пассажирского сиденья, передает ТАСС. По словам свидетеля, он стоял напротив места аварии и видел наискосок автомобиль актера со стороны водительского кресла. «Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек с растрепанными волосами и трет шею. Мне показалось, что это какой-то актер. Лишь потом я понял, что это Ефремов», – сообщил Гаев.

Свидетель также рассказал, что в день ДТП он оказался рядом с местом аварии вместе со своим другом Александром Кобцом, который являлся первым свидетелем защиты. Мужчины гуляли по Москве и пили пиво. Сам Андрей Гаев, по его словам, ранее воевал в Донбассе, а сейчас работает на Рублевском мясокомбинате и живет там же в общежитии.

При этом, признался свидетель, он ранее был судим за избиение жены.

К его коллегам, по словам свидетеля, уже приходили сотрудники полиции, которые задавали вопросы о том, где Гаев был в день ДТП 8 июня. Его приятель, первый свидетель Кобец подвергался давлению из-за показаний в суде, рассказал Гаев.

Ранее сегодня второй свидетель защиты Теван Бадасян заявил, что перед ДТП Ефремов был в автомобиле не один. По словам свидетеля, он видел, как в Плотниковом переулке на заднее сиденье машины Jeep Cherokee с номером 808 сел человек ростом около двух метров, на его голове была бейсболка. Этот мужчина точно не был Михаилом Ефремовым.

О том, что сразу после ДТП за рулем джипа был не знаменитый актер, первым в суде заявил свидетель Александр Кобец. По его словам, он видел темноволосого мужчину лет сорока в жилетке на водительском сиденье автомобиля. Адвокат Ефремова Эльмар Пашаев заявил, что подтвердить слова свидетеля можно с помощью записей камер видеонаблюдения, которые установлены в центре Москвы. «С целью проверки этой информации прошу суд исследовать записи с камер наблюдения по ходу движения машины моего подзащитного, например, записей с камер в Глазовском переулке. Для этого (нужно) обратиться в департамент информационных технологий Москвы», – цитирует защитника ТАСС. Пашаев сообщил, что записи камер не были исследованы в ходе следствия, и не изучены до сих пор.

Обвинение выступило против ходатайства Пашаева. В итоге судья Пресненского суда Елена Абрамова отказала в истребовании этих видеоматериалов.

Как сообщал «Новый День», смертельная авария с участием Ефремова произошла на Смоленской площади в центре столицы вечером 8 июня. Автомобиль актера выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Ефремову было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек (ч.4 ст.264 УК РФ). Ему грозит до 12 лет колонии.

Надо отметить, что сам Ефремов сначала признал свою вину в смертельном ДТП, однако на заседании в начале августа отказался от этого, заявив, что ничего не помнит о случившемся. О том, что именно актер находился за рулем своей машины в момент аварии, ранее заявил один из свидетелей по делу – оформлявший ДТП инспектор ГИБДД Александр Козлов. По его словам, об этом ему сообщили очевидцы, а позднее он сам увидел Ефремова за рулем на видеозаписях.

Москва, Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 31.08.20

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