Полмиллиарда на поездки по столице: в Мосгордуме очередной скандал

Вокруг Мосгордумы вспыхнул новый скандал: антимонопольщики приостановили депутатскую закупку почти на полмиллиарда рублей из-за жалобы одного из потенциальных поставщиков. Крупную сумму из бюджета столицы законодатели намеревались потратить на собственное транспортное обслуживание.

Не успели затихнуть думские скандалы вокруг задержания депутата Олега Шереметьева и дохода в 2 млрд рублей спикера на зарплате Алексея Шапошникова, как произошел новый инцидент. По данным портала госзакупок, сегодня УФАС по городу Москве приостановила процедуру определения поставщика на оказание услуг по автотранспортному и экспедиционному обслуживанию Мосгордумы на сумму в 495 млн рублей.

Причиной стала жалоба ООО «Авто Спец Услуги». О содержании жалобы не сообщается, известно лишь, что она поступила 31 августа, а рассмотрение обращения в УФАС назначено на 4 сентября.

При этом накануне вечером Мосгордума сама отменила объявленную закупку. На госпортале опубликовано решение за подписью главы аппарата думы Всеволода Тимофеева. Причины отмены электронного аукциона также не сообщаются – в документе лишь сказано, что это сделано в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» и на основании плана-графика закупок Мосгордумы на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов.

При этом в конце августа дума опубликовала три разъяснения на поступившие запросы от потенциальных участников аукциона. В частности, в одном из запросов сказано, что технические характеристики автомобилей в техзадании к закупке сформированы так, что под них подходят лишь конкретные машины определенной марки и серии и никаких альтернатив им просто нет. В частности, «для типа легкового автомобиля 1 может быть представлен только автомобиль марки БМВ 5 серии», «для типа 1 Микроавтобус может быть представлен только микроавтобус Peugeot Business Traveller», «для типа 2 Микроавтобус может быть представлен только микроавтобус 2227S на базе шасси Ford Transit, производства «СТ Нижегородец»», говорится в запросе. В ответ заказчик заявил, что «указанным техническим характеристикам соответствуют несколько товаров различных производителей», однако ни одного доказательства тому не приводится.

Согласно техническому заданию к закупке, Мосгордуме требуется 48 легковых автомобилей типа №1, 10 легковых автомобилей типа №2, один обычный микроавтобус и один – для перевозки инвалидов-колясочников. Транспортные услуги городскому парламенту требуются с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022-го. При этом в думу избирается 45 депутатов, но на данный момент, после смерти избранного от КПРФ Николая Губенко, мандатами обладают 44 жителя столицы. Кроме того, депутат-коммунист Евгений Ступин отказался от персонального автомобиля. Об этом на своей странице в Facebook напомнила его коллега по фракции Екатерина Енгалычева. При этом контракт «не уменьшился на два автомобиля, а еще и прибавился на один», указала депутат.

«То есть, что получается, и на аренду авто для Ступина, от которого он отказался, друг миллиардера Шапошникова Тимофеев потратит около 4-х миллионов рублей из бюджета города? И на аренду авто для Н.Н.Губенко, царствие ему небесное, тоже потратят около 4-х миллионов рублей из бюджета города? – отметила Енгалычева. – А учитывая, что контракт увеличивается и еще на один автомобиль, на еще почти 4 миллиона рублей, делаем вывод: хорошо живем, денег бюджетных девать некуда, жируем, шикуем, да, г-н Шапошников и его друг Тимофеев? Только с этого одного контракта убытка бюджету будет больше, чем вся сумма, инкриминируемая следствием Шереметьеву по доносу уволенной помощницы».

Напомним, в июле этого года в аппарате Мосгордумы появился новый руководитель – экс-префект Восточного административного округа Москвы Всеволод Тимофеев. Прежний глава аппарата Юрий Дмитриев в феврале ушел в отставку по собственному желанию. На заседании 15 июля Екатерина Енгалычева заявила, что Тимофеева на должность пригласил спикер Алексей Шапошников, отметив, что председатель привел нового руководителя аппарата в преддверии тендеров на 1,5 млрд рублей.

Депутат от КПРФ Олег Шереметьев был задержан 27 августа по уголовному делу о крупном мошенничестве: следствие подозревает его в том, что парламентарий выписывал своей помощнице крупные премии, а после забирал у нее деньги и тратил по своему усмотрению. Коллеги Шереметьева по фракции отмечают, что написавшая заявление в СКР бывшая помощница депутата весной сама выписала себе премию без ведома Шереметьева и была уволена после того, как история вскрылась, а депутат сообщил об этом в аппарат думы.

Скандал вокруг декларации о доходах спикера Мосгордумы вспыхнул весной после публикации Фонда борьбы с коррупцией. По данным Фонда, в 2018 году у Шапошникова появилось 870 млн рублей, которые не были отражены в его декларации о доходах. Эти средства были внесены в его избирательный фонд на выборах в столичный парламент в 2019 году. Сам Шапошников пояснял, что деньги возникли от продажи принадлежавшего ему пакета акций АО «Северянин», причем сделка продлилась с 2018 по 2019 год, и после ее завершения «полная сумма в размере 1 млрд 900 млн была указана в декларации за 2019 год». Несмотря на это, Генпрокуратура РФ начала проверку доходов спикера Московской городской думы Алексея Шапошникова

Москва, Татьяна Дорофеева

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