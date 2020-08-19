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Среда, 19 августа 2020, 18:02 мск

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Генпрокуратура РФ начала проверку доходов спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова

Генпрокуратура РФ начала проверку доходов спикера Московской городской думы Алексея Шапошникова. Об этом сообщил депутат столичного парламента от КПРФ Евгений Ступин.

«Доход в 162 млн рублей в месяц председателя Мосгордумы Шапошникова не забыт, – отметил Ступин в «Фейсбуке». – Генпрокуратура по моему заявлению проводит проверку. А мы – оппозиционные депутаты – готовимся к осеннему обсуждению постановления о недоверии председателю».

Депутат опубликовал скриншот ответа Генпрокуратуры на свой запрос, сделанный еще в июне. Документ подписан и.о. помощника генпрокурора Светланой Паршиной. В документе говорится, что Генеральная прокуратура организовала проверку по обращению Ступина, поступившему из управления президента по вопросам противодействия коррупции, «о возможном нарушении депутатом Московской городской думы Шапошниковым А.В. законодательства о противодействии коррупции».

«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверочных мероприятий срок рассмотрения обращения в установленном порядке продлен руководством генеральной прокуратуры Российской Федерации», – говорится в документе.

Скандал вокруг декларации о доходах спикера Мосгордумы произошел весной после публикации Фонда борьбы с коррупцией, что в 2018 году у спикера Мосгордумы возникло 870 млн рублей, которые не были отражены в его декларации о доходах. Эти средства были внесены в его избирательный фонд на выборах в столичный парламент в 2019 году. Сумма в 870 млн рублей возникла у спикера гордумы после продажи принадлежавшего ему пакета акций АО «Северянин».

Сделка продлилась с 2018 по 2019 год, и после ее завершения «полная сумма в размере 1 млрд 900 млн была указана в декларации за 2019 год», заявлял Шапошников. В эту сумму, по его словам, входит и 870 млн рублей, о которых говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Эти средства, действительно, поступили на счет Шапошникова в 2018 году, и были указаны в закрытой, непубликуемой части декларации спикера Мосгордумы. «Эти средства не являлись доходом на время подачи декларации», – заявил спикер Мосгордумы, подчеркнув, что никаких нарушений в декларации нет, и он не намерен приостанавливать свои полномочия на период проверки документа думской комиссией.

При этом комиссию Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов возглавляет сам Шапошников. В июле стало известно, что комиссия не будет обнародовать в Мосгордуме отчет о проведенной проверке.

Москва, Татьяна Дорофеева

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