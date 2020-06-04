Спикер Мосгордумы отказался приостанавливать полномочия на время проверки декларации о доходах

Спикер Московской городской думы, «единоросс» Алексей Шапошников отказался приостанавливать свои полномочия на период проверки его декларации о доходах и расходах. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Абсолютно нет, – заявил Шапошников в ответ на вопрос ведущего Алексея Венедиктова, считает ли он необходимым приостановить свою деятельность на время проверки. – Это вопросы, никак не связанные с деятельностью председателя Московской городской думы».

«Я уверен в достоверности моей декларации», – заверил он – Оболгать можно любого человека, независимо от того, является он депутатом или не является.

При этом спикер Мосгордумы сообщил, что «уже соответствующее обращение в комиссию [Мосгордумы] есть, по поводу проверки достоверности».

Что касается отсутствующей в открытой части депутатской декларации суммы в 870 млн рублей, то, по словам Шапошникова, она возникла после продажи принадлежавшего ему пакета акций АО «Северянин».

Сделка продлилась с 2018 по 2019 год, и после ее завершения «полная сумма в размере 1 млрд 900 млн была указана в декларации за 2019 год». В эту сумму, по его словам, входит и 870 млн рублей, о которых говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Эти средства, действительно, поступили на счет Шапошникова в 2018 году, и были указаны в закрытой, непубликуемой части декларации спикера Мосгордумы. «Эти средства не являлись доходом на время подачи декларации», – заявил спикер Мосгордумы.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому в 2018 году у спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова возникло 870 млн рублей, которые не были отражены в его декларации о доходах. Эти средства были внесены в его избирательный фонд на выборах в столичный парламент в 2019 году.

Москва, Татьяна Дорофеева

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