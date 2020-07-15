Комиссия Мосгордумы засекретила проверку декларации спикера столичного парламента

Вопрос о результатах работы комиссии Мосгордумы по проверке декларации о доходах и расходах спикера столичного парламента Алексея Шапошникова не вошел в план работы Думы на третий квартал. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов.

«Я внимательно рассмотрел редакторские правки, и не нашел в них рассмотрения вопроса о законности получения нашим председателем двух млрд рублей дохода, – заявил он, выступая сегодня на заседании Мосгордумы. – Профильная комиссия специально создала внутри себя подкомиссию, куда вошла вся комиссия кроме вашего покорного слуги, и должна была принять решение. К сожалению, нет никакой информации. Хотелось бы понимать, что решила подкомиссия».

Парламентарий также поинтересовался у спикера Мосгордумы, когда будет рассмотрен резонансный вопрос, интересующий избирателей, однако ответа на этот вопрос не прозвучало.

Как сообщал «Новый День», Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, согласно которому в 2018 году у спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова возникло 870 млн рублей, которые не были отражены в его декларации о доходах. Эти средства были внесены в его избирательный фонд на выборах в столичный парламент в 2019 году.

Проверку ситуации пришлось начать думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов, которую возглавляет сам Шапошников.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.07.20

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