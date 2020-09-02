ЧП в Москве: в школе распылен перцовый баллончик – есть пострадавшие

В Москве пять школьников пострадали из-за распыления перцового баллончика в одном из учреждений.

ЧП случилось в школе на улице Толбухина. Баллон с перцовым газом пронес в школу один из учеников и около 13:30 распылил его в классе. В результате за медпомощью обратились пятеро школьников в возрасте 13 лет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, одну из учениц госпитализировали, остальным помощь оказали на месте.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее сегодня эксперты подчеркнули, что необходимо больше внимания уделять компетенциям школьных охранников, чтобы не допустить насилия в учебных учреждениях. При этом отмечалось, что охранники не способны решить проблему самостоятельно, так как здесь необходим глубокий системный подход. «Мы можем загородиться колючими проволоками, но кто хочет – пронесет оружие. Убить могут и карандашом», – сказал президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.09.20

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