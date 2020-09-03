«Требуется принятие мер реагирования»: в ЦИК направят доклад о математических инструментах делегитимации выборов

Центризбирком России в ближайшее время получит доклад о «Математических инструментах делегитимации выборов», в котором, в частности, опровергаются выводы физика Сергея Шпилькина о массовых фальсификациях при голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции сообщил соавтор доклада, председатель Совета Российского общественного института избирательного права, заслуженный юрист Российской Федерации Игорь Борисов. «Требуется принятие мер реагирования, направленных на противодействие массовой рассылке этой фейковой информации, направленной на делегитимацию не только выборов, но и института демократии и избранных органов власти», – заявил он.

Доклад «Математические инструменты делегитимации выборов», по словам модератора встречи, подготовили совместно Российский общественный институт избирательного права и представители научного сообщества – математики, социологи, политологи, юристы, историки и правозащитники. Отдельное внимание в докладе они уделили опровержению выводов физика Шпилькина, сделанных им на основании построения графиков голосования и сравнения их с кривой Гаусса. Так, по гипотезе Шпилькина, при честном голосовании разрыв между бюллетенями с «да» и «нет» не зависит от явки – однако на графиках, построенных по итогам летнего голосования, получилось, что с ростом явки нереально быстро растет поддержка поправок в Основной закон РФ. В итоге получается, что чистые выборы имеют график, сходный с колоколом Гаусса, – с одной вершиной, а при фальсификациях таких «горбов» получается два и больше.

«Те выводы и комментарии, которыми эти графики сопровождаются, не имеют ничего общего с наукой», – заявил юрист Игорь Борисов. Он пояснил, что соавтор доклада доктор физико-математических наук, профессор СПбГУ Валерий Марачевский четко обозначил, что «теоретическое описание процесса голосования с помощью одной функции Гаусса возможно только в гипотетическом случае, если вероятности голосования «за» во всех городах и регионах примут одно и то же значение, а на каждый избирательный участок в стране придет одно и то же число избирателей».

«То есть речь идет о том, что данная функция, которую Гаусс представил широкой общественности, которой все пользуются, она работает для физически однородных явлений, и никак не может описывать какие-либо жизненные ситуации, которые происходят на выборах, в частности, при голосовании», – сообщил Борисов.

Сам Валерий Марачевский, взяв слово, заявил, что у него складывается ощущение, что у сторонников теории «двугорбой России» «стоит задача найти нарушения, даже если их нет». «Когда много данных рассматривается вместе… иногда так делается для того, чтобы запутать тех, кто смотрит на этот график», – считает он.

«В однородной массе величин все распределяется равномерно в виде колокола. На выборах в России такого не происходит достаточно часто, а происходит то, что автор назвал «двугорбая Россия», – отметил соавтор доклада, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Он подчеркнул, что такие явления происходят на голосовании не только в РФ, и привел в пример парламентские выборы в Польше 2011 года, на которых победила партия «Гражданская платформа» с 39% голосов.

«Мы видим явственно два «горба» у «Гражданской платформы», а может быть даже и три, – сообщил он. – Наличие двух, трех и даже четырех «горбов» на тех или иных участках характерно абсолютно для всех стран, тут нет никакой особенности России». Шаповалов охарактеризовал это явление как «нормальное, потому что общество не является однородным, ситуация даже на соседних участках может быть диаметрально противоположной».

«Математика царица всех наук, поэтому очень часто применяются математические методы для объяснения тех или иных явлений, но, к сожалению, иногда неправомерно, – подытожил Шаповалов. – Нельзя злоупотреблять математикой там, где она не может ничего объяснить, а может быть использована для манипуляций». В попытке манипуляций он обвинил «критиков нашей системы», которые «с помощью колокола Гаусса пытаются объяснить, что в России происходят фальсификации выборов».

Доклад выпущен в преддверии единого дня голосования, который пройдет в России через 10 дней, 13 сентября. Выборы впервые состоятся по новым правилам – в течение трех дней. В 20 субъектах РФ будут избраны главы регионов, по четырем округам пройдут довыборы в Государственную думу, а также в 11 субъектах РФ назначены выборы депутатов законодательных органов государственной власти.

Москва, Татьяна Дорофеева

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