«Придется поежиться»: Гидрометцентр пообещал предупредить москвичей о приходе бабьего лета

Москвичей в этом году ожидает бабье лето, однако сроки его наступления пока неизвестны. Теплая погода начала сентября – это просто продолжение летнего тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Бабье лето – да, оно в этом году прогнозируется. Теплая погода сейчас – это еще не бабье лето. Это просто летняя погода. Как вы знаете, бабье лето по определению – это период теплой погоды после осеннего ненастья, а пока холодов не было. Так что москвичам придется поежиться», – цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Похолодание в столице начнется уже на следующей неделе, а предстоящие выходные еще будут теплыми: 5 и 6 сентября в Москве будет 23-25 градусов выше ноля. Такая температура превышает климатическую норму, отметил Вильфанд.

Однако уже в понедельник погода постепенно начнет движение к норме. 7 сентября в столице будет 21 градус тепла, местами могут пройти дожди. Вторник принесет усиление дождей и дальнейшее снижение температуры до 19-21 градуса. В среду ожидается только 18 градусов выше ноля, осадки продолжатся.

Сроки наступления бабьего лета в Гидрометцентре обещают назвать за 2-3 дня до его прихода.

Как сообщал «Новый День», ранее на пресс-конференции Вильфанд опроверг распространенное мнение, что бабье лето начинается с 14 сентября. «Это не так. Нет четких дат его наступления», – подчеркнул он.

Москва, Алевтина Белова

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