«Служба садовника у нас одна»: эксперт о главной интриге предстоящего единого дня голосования

Основной интригой предстоящего единого дня голосования станут не губернаторские кампании, а битва политических партий. В этом году возникло несколько новых проектов, и кто-то из парламентских тяжеловесов рискует оказаться «съеденным» и потерять позиции. При этом радикальных изменений на политическом поле страны ждать не стоит, считает вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«Я думаю, что вероятность вторых туров [губернаторских кампаний] несколько снизилась, судя по тому, что происходило в последние несколько недель, – пояснил Минченко на пресс-конференции, посвященной всероссийскому онлайн-марафону «Ночь выборов-2020». – Начинают выправляться действующие губернаторы, которых записывали в проблемные, например, Пензенская область активизировалась, ряд других регионов. Поэтому ключевой вопрос – как себя проявят эти «малыши», новые проекты, которые у нас появились, как себя проявят уже относительно старые партийные проекты, но у которых была попытка ребрендинга – как, например, Партия Роста, ну и как себя чувствуют старожилы, парламентские партии».

«Единой России» вряд ли грозит серьезное поражение, несмотря на последствия удара по экономике от коронавирусного кризиса: в последние недели и провластные, и оппозиционные центры социологических исследований фиксируют повышение уровня поддержки президента и председателя правительства – а это, очевидно, потянет за собой вверх и общий рейтинг власти.

Еще одна интрига предстоящих выборов – удастся ли коммунистам удержать место главного оппозиционера, и к чему приведет партийный эксперимент по привлечению новых избирателей. «Ряд кандидатов от КПРФ вообще по стилю очень резко отличаются от того, что было до этого, – пояснил Евгений Минченко. – Например, [Михаил] Щапов в Иркутской области, который ведет кампанию в стиле, нехарактерном для КПРФ. По-моему, это первая кампания кандидата от КПРФ, которая ведется преимущественно в социальных сетях».

В свою очередь, ЛДПР сейчас переживает кризис в связи с задержанием и освобождением от должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – однако партия вполне может обратить эту ситуацию в новые политические возможности для себя.

«Интересная история со «Справедливой Россией», потому что понятно, что если кого-то съедят эти бодрые политические «малыши», которые муравьями карабкаются на наш политический муравейник, если они кого-то каннибализируют, то в первую очередь это «Справедливая Россия», – отметил Минченко. – И «эсерам», в том числе и спонсорам, и сторонникам, надо показать, что они еще в седле, и являются интересной площадкой для инвестирования».

Предстоящая «Ночь выборов» покажет, насколько «эти веселые новые малыши с котиками, танчиками и красивыми новыми игрушками покажутся серьезными нашим избирателям», однако радикальных изменений на политическом поле день голосования не принесет, полагает Евгений Минченко.

«Со старичками, я думаю, все будет более-менее нормально, разве что за кого можно волноваться – это за «Справедливую Россию», – пояснил он. – Я думаю, что «Единая Россия» удержит достойный результат, разговоры о том, что провалятся КПРФ и ЛДПР не имеют под собой оснований. У «эсеров» реально риск. Что касается «малышей», они свои семена посеяли много где, но я думаю, что вырастут они только в каких-то отдельных точках, где их будут старательно и намеренно удобрять. Где хорошую порцию навоза – в хорошем смысле этого слова – положат за какую-то «малышовую» партию, там она и вырастет. «За правду» – в Рязанской области, а «Новые люди» где-нибудь еще. Каждому из них свою деляночку отведут, где будет особый уход, постоянно будут садовники подходить, что-нибудь подстригать, вредителей травить и навозом поливать – финансовым и административным».

«Служба садовника у нас одна, поэтому она не может везде равно поддерживать этих малышей, поэтому где-то одного, где-то другого», – подытожил политолог.

В этом году участие в онлайн-марафоне «Ночь выборов – 2020» примут представители 17 политических партий, сообщил сегодня глава оргкомитета мероприятия политолог Дмитрий Гусев. По его словам, график пресс-конференций в рамках марафона может стать прототипом бюллетеня на выборах в Госдуму-2021.

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов-2020» пройдет в Москве 13 сентября на площадке бизнес-центра «Красный Октябрь». Участниками станут лидеры политических партий, депутаты, журналисты, политологи и политтехнологи, бизнесмены, наблюдатели, члены ЦИК, а также представители общественных организаций. Планируется, что в ходе марафона в течение нескольких часов в реальном времени будет идти открытое обсуждение результатов голосований и наблюдение за ходом выборов. Организаторами мероприятия выступают Общественная палата России, Независимый общественный мониторинг, Российская ассоциация по связям с общественностью, Комитет РАСО по политтехнологиям, Российская ассоциация политических консультаций, экспертные клубы России.

Москва, Татьяна Дорофеева

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