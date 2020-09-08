«Котики будут жить!» Депутаты Мосгордумы победили в «кошачьей» войне с мэрией

Мэрия Москвы распорядилась в срок до 14 сентября открыть продухи в подвалы жилых домов, ранее заваренные коммунальщиками. Соответствующее распоряжение дал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков после официального обращения депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой. Тревогу по поводу закрытых продухов уже несколько недель бьют столичные зоозащитники, прогнозируя нашествие на Москву крыс, мышей и насекомых.

«Котики будут жить!», – сообщила Екатерина Енгалычева в Facebook и опубликовала факсограмму заммэра, адресованную главе департамента ЖКХ Москвы Александру Соловьеву, руководителю Госжилинспекции Олегу Кичикову и префектам административных округов столицы.

В документе Петр Бирюков напоминает чиновникам о своем прежнем распоряжении оставлять открытым хотя бы один продух в подвал дома «для беспрепятственного входа мелких домашних животных» и требует до 14 сентября проверить, выполнено ли это указание. В случае, если все продухи окажутся закрыты, коммунальщики обязаны снять с них приваренные решетки. Ответственными за исполнение назначены Олег Кичиков и Александр Соловьев, которые должны будут доложить Бирюкову о реальном положении дел до 16 сентября.

«В августе месяце со всех районов Москвы посыпались жалобы на закрытие продухов в подвалы. Замуровывали их прямо с живыми кошками и котятами внутри, – пояснила Екатерина Енгалычева. – Волонтеры били тревогу, звонили, писали. Во-первых, это жизни живых существ, которые были обречены на гибель, как замурованные в подвалах, так и оставшиеся на улице без крыши над головой и защиты от собак. А во-вторых, это опасность для людей, ведь на смену безобидным кошкам всегда приходят мыши и крысы – переносчики заболеваний и эпидемий».

В июле и августе московские зоозащитники возмущались в соцсетях, звонили в управляющие компании и управы районов Москвы, требуя открыть продухи в подвалы домов. Так, москвичка Марина М. в группе в Facebook «Тимирязевский. Соседи» рассказала, что УК «Тимирязевская» полностью перекрыла доступ кошкам в подвалы домов. «30 июня все продухи были замурованы аж тремя сетками. Кошки обречены. Что такое? Почему уничтожается все, трава, деревья, животные, птицы!!! УК «Тимирязевская» как будто ждала команды. Все затянули сетками. Взяли большой грех на душу», – отметила она.

19 августа в группе жителей Бутырского района Москвы было опубликовано сообщение о том, что продухи в доме на улице Руставели вообще закладывают кирпичом. В конце августа Департамент ЖКХ столицы на своей странице в соцсетях опубликовал обращение к москвичам, где сообщил, что «любит котиков не меньше», а продухи закрывают сотрудники управляющих организаций из-за дождя или снегопада.

Как сообщал «Новый День», ранее Минстрой опубликовал для общественного обсуждения проект постановления правительства об утверждении правил по управлению многоквартирными домами (МКД), который предписывал коммунальщикам полностью заварить все продухи в подвалы. В комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды расценили эту инициативу как серьезный шаг назад, напомнив, что по опыту прошлых лет в таких подвалах появилось огромное количество мышей и крыс.

Обсуждение инициативы Минстроя завершилось 31 августа. «Парламентская газета» сообщила, что в министерстве не согласны с требованиями зоозащитников, но предложили компромиссный вариант: открывать продухи лишь с согласия жильцов, а не в обязательном порядке.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.09.20

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