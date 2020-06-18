«Это не только акт гуманизма»: в Госдуме обещают не позволить Минстрою РФ закрыть подвалы для кошек

Минстрою РФ придется изменить резонансный проект постановления правительства об утверждении правил по управлению многоквартирными домами (МКД). Опубликованный для общественного обсуждения документ предполагает полный запрет для доступа животных в подвалы жилых домов, однако этот вариант вызвал протесты горожан и экозащитников. Об этом сегодня на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды сообщил его председатель Владимир Бурматов.
«Обсуждение было бурное», – заметил Бурматов, подчеркнув, что на официальном сайте regulation.gov.ru против проекта постановления проголосовало более 1800 граждан, за – менее 20 человек. «На мой взгляд, это все связано с п. 95 проекта, который фактически запрещает доступ животных в подвалы многоквартирных домов», – сообщил он.
Ранее экозащитникам удалось добиться правительственного постановления, которое фактически разрешило открывать подвальные продухи МКД, поскольку в полностью запертых подвалах появилось огромное количество мышей и крыс. «Это не только акт гуманизма, но и серьезная мера в борьбе против грызунов, которые в противном случае становится хозяевами положения, у нас во многих городах засилье крыс и мышей», – отметил Бурматов.
Новую инициативу Минстроя в думском комитете расценили как серьезный шаг назад. Думский комитет ранее также организовал голосование с единственным вопросом: надо ли закрывать продухи в подвалах, или оставить их открытыми для кошек. В результате 98% проголосовавших потребовали подвалы не закрывать.
По словам Бурматова, достигнута договоренность на уровне министра строительства о поправках в проект. «По умолчанию остается открытым минимум одно окно в подвальных помещениях и техподпольях, оно не забирается сеткой или решеткой, но при этом исключает попадание злоумышленников, потому что для нас антитеррористическая история очень важна», – пояснил он, отметив, что это позволит защитить от гибели уже ближайшей зимой миллионы животных.
Новую формулировку должны будут разработать к следующей пятнице члены рабочей группы, в которую войдут представители Минстроя и думского комитета. Обсудить поправку предполагается на площадке комитета с привлечением юристов, общественников и экозащитников.
Москва, Татьяна Дорофеева
Москва. Другие новости 18.06.20
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