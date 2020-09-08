Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на домашний арест депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

Москвичи потребовали прекратить уголовное преследование депутата городской думы Олега Шереметьева, который находится под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Горожане собирают подписи под петицией в поддержку парламентария. Ранее защита депутата обжаловала меру пресечения, апелляция будет рассмотрена в суде 9 сентября.

«9 сентября (среда) в 14.20 рассмотрение апелляционной жалобы народного депутата Мосгордумы Олега Шереметьева на избрание ему Пресненским судом меры пресечения в виде домашнего ареста, – сообщил в Facebook коллега Шереметьева по фракции КПРФ в Мосгордуме Евгений Ступин. – Приходите! Очень важны огласка и общественная поддержка! Это единственное средство против политических репрессий. Олегу мстят за критику мэрии, за инициирование недоверия председателю #Мосгордума Шапошникову А.В. с доходом в 2 000 000 000 руб. в год».

Решение о домашнем аресте депутата Пресненский районный суд вынес в его день рождения 21 августа – Шереметьеву исполнилось 55 лет. 31 августа защита обжаловала меру пресечения.

Жители столицы начали сбор подписей под петицией в поддержку депутата, она появилась на популярном портале Change.org. «Мы, москвичи, жители Восточного административного округа, коллеги, соратники, призываем поддержать депутата Московской городской Думы Шереметьева Олега Михайловича, арестованного 20 августа 2020 года по доносу бывшей помощницы нашего депутата, – говорится в обращении. – Мы уверены, что в наше время сложно отыскать более порядочного человека, чем Олег Михайлович Шереметьев». Депутат всегда действовал в соответствии с законом, не выходил за рамки полномочий и помог жителям округа решить множество проблем, отмечается в петиции.

«То, что происходит сейчас – это вопиющая несправедливость в отношении нашего депутата в Мосгордуме Шереметьева Олега Михайловича, – говорится в обращении. – Уверены, это не что иное, как деформация власти, если по доносу бывшей обиженной помощницы, уволенной за нарушения в работе, при поддержке политических противников из партии власти, можно арестовать любого коммуниста, депутата Московской городской думы». Задержание Шереметьева его сторонники назвали «местью действующей власти» и «ударом по избирателям, правовой системе, по основам гражданского общества».

«Мы, москвичи, граждане России, требуем: отпустить Олега Шереметьева на свободу и прекратить всяческое преследование!», – заключили авторы обращения.

Как сообщал «Новый День», депутат Мосгордумы Олег Шереметьев был задержан 20 августа по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Следственном комитете считают, что депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Провластные телеграм-каналы сообщили, что заявление на Шереметьева в СКР написала его бывшая помощница Ирина Кузнецова.

Дома и в приемной парламентария в Мосгордуме прошли обыски, при этом, как сообщил «Новому Дню» депутат столичного парламента, замглавы фракции КПРФ Павел Тарасов, к Шереметьеву не пропускали адвоката и отказывались вызвать врача. Фракция КПРФ в Мосгордуме выступила с официальным заявлением, связав дело Шереметьева с политическими преследованиями.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.09.20

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