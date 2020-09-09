Три фракции в Мосгордуме потребовали освободить от домашнего ареста депутата Олега Шереметьева

Три фракции политических партий в Московской городской думе выступили с совместным заявлением, в котором назвали политически мотивированным уголовное дело депутата Олега Шереметьева, и выступили против политических репрессий и использования следственных органов в политических целях. На документе нет подписей представителей фракции «Единая Россия» и близкого к ней объединения «Моя Москва».

Как сообщил в Facebook депутат от КПРФ, лидер фракции «красных» Павел Тарасов, «три фракции в Мосгордуме в полном составе выступили в поддержку Олега Шереметьева – депутата МГД, в отношении которого возбуждено уголовное дело». Речь идет о фракциях КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия».

«Это отличный ответ клеветникам от коллег по парламенту – тех, кто знает Олега Михайловича не понаслышке», – подчеркнул он, отметив, что отсутствие на заявлении подписей единороссов и представителей «Моей Москвы» – вполне ожидаемо. «Вся оппозиция в Московской городской думе – против политических репрессий! Свободу Олегу Шереметьеву!», – заключил парламентарий.

В опубликованном заявлении говорится, что подписавшие его депутаты расценивают «дело Шереметьева» как политически мотивированное, имеющее целью помешать его депутатской работе, в которой он часто выступал с критикой действующей власти. Домашний арест уже лишил Олега Шереметьева возможности осуществлять депутатские полномочия, и «такая ситуация серьезно ущемляет интересы избирателей», отмечается в документе. Коллеги парламентария выразили надежду на объективное расследование дела и прекращение уголовного преследования депутата.

«В настоящее время считаем необходимым смягчить меру пресечения, избранную в отношении О.М. Шереметьева, обеспечив ему возможность исполнения всех депутатских полномочий», – заключили в трех думских фракциях.

Как сообщал «Новый День» апелляцию по избранию меры пресечения депутату Мосгорсуд рассмотрит сегодня в 14:20.

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев был задержан 20 августа по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Следственном комитете считают, что депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Провластные телеграм-каналы сообщили, что заявление на Шереметьева в СКР написала его бывшая помощница Ирина Кузнецова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 09.09.20

Смертность от Covid-19 за сутки в России продолжает увеличиваться. / В Москве до 11 сентября объявлен «желтый» уровень погодной опасности. / Власти РФ выделят на поддержку безработных родителей 8,5 млрд рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»