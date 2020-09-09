Захар Прилепин: «Партия ЗА ПРАВДУ – стала единственной реальной оппозицией в России»

Партия ЗА ПРАВДУ стала единственной настоящей оппозиционной политической силой в России. Об этом заявил сегодня лидер партии ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин, выступая на пресс-конференции в Новосибирске. Политик обратился ко всем оппозиционным гражданам страны, недовольным сложившейся ситуацией, подчеркнув, что пришло время получить свое представительство в органах власти.

«Мы – единственная реальная оппозиционная партия в действующей политической ситуации в России, я на этом настаиваю», – отметил он.

Прилепин обратил внимание, что у большинства оппозиционно настроенных избирателей нет реального представительства в органах власти. Ни либералы, ни националисты, ни государственники, ни анархисты, ни настоящие левые, социалисты и коммунисты не имеют нигде своих представителей. Более того, на выборы 2020 года в регионах большая часть партий не допущена. «Мы отвечаем запросу общества на новые политические силы», – подчеркнул лидер партии.

Вместе с тем политик отметил, что союзы между либеральными и левыми силами ведут к дестабилизации политической системы. «Сцепки левых сил и либеральных, как мы видим в некоторых регионах – это повторение той сцепки, которую мы видели на Украине перед Майданом. Это не приводит к адекватному развитию политический ситуации», – констатировал он.

Захар Прилепин обратил также внимание, что больше 50% россиян не видят своих представителей в парламенте, тех – кто отвечает их взглядам и убеждениям. Партия ЗА ПРАВДУ намерена это исправить.

При этом Прилепин заявил, что партии, борющиеся за места в региональные парламенты, создают ложное представление об оппозиции. Они представляют собственные интересы.

Ранее представители из коалиции «Новосибирск 2020» обратились к партии ЗА ПРАВДУ с просьбой выплатить им заработную плату за проделанную агитационную работу. Данная информация не соответствует действительности, так как партия ЗА ПРАВДУ не входит в коалицию, не заказывала распространение листовок и, соответственно, не производит выплату денег. И это не единственный пример. Псевдооппозиция сконцентрирована на провокациях, а не на реальном отстаивании интересов граждан.

Резюмируя, Прилепин отметил, что партия ЗА ПРАВДУ готова изменить нынешнюю ситуацию.

Новосибирск, Светлана Антонова

Новосибирск. Другие новости 09.09.20

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