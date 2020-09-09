Мосгорсуд не стал выпускать из-под домашнего ареста депутата Олега Шереметьева

Мосгорсуд отказался выпускать из-под домашнего ареста депутата Мосгордумы Олега Шереметьева. Судья не стала удовлетворять ходатайство защиты о замене этой меры пресечения на подписку о невыезде или на поручительство, согласившись с аргументами прокурора, который просил оставить парламентария под домашним арестом.

«Судья Мосгорсуда Румянцева оставила домашний арест Олега Шереметьева без изменений», – сообщила в Facebook муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева.

Около здания Мосгорсуда вердикта ждали десятки человек.

Здесь и далее скриншоты видео YouTube-канал RusNews

Прямую трансляцию в течение примерно трех часов вел на YouTube канал RusNews, там сообщили, что в зал суда не пустили практически никого из пришедших поддержать Шереметьева. Сотрудники полиции и Росгвардии не пускали в здание журналистов и блогеров, внутрь удалось пройти только поручителям за депутата.

На вопросы, не появились ли в зале места, и просьбы вызвать для комментариев официального сотрудника Мосгорсуда, представитель Росгвардии только потребовал отойти от него на два метра.

При этом даже те, кто сумел пройти в здание суда, в зал заседаний не попали. «Из остальных в зал заседаний пустили 15 человек, даже не всех поручителей. Остальных почти 30 человек, включая поручителей – депутата Мосгордумы Евгения Ступина и муниципального депутата Лефортово Александру Андрееву – отправили в зал с видеотрансляцией», – сообщила сама Андреева.

К входу в здание суда во время заседания пригнали два автозака.

Москвичи у здания суда говорили, что поддерживают Олега Шереметьева, потому что не могут поступить иначе, а некоторые сообщили, что голосовали за него на выборах в Мосгордуму и одобряют его депутатскую работу.

Как сообщал «Новый День», ранее три фракции политических партий в Мосгордуме в полном составе выступили с заявлением, в котором признали уголовное дело в отношении депутата политическим преследованием.

Депутат Мосгордумы Олег Шереметьев был задержан 20 августа по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. В Следственном комитете считают, что депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно представлял в аппарат Мосгордумы «документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении последним заданий особой важности и сложности», после чего подозреваемый присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению. Провластные телеграм-каналы сообщили, что заявление на Шереметьева в СКР написала его бывшая помощница Ирина Кузнецова.

Москва, Татьяна Дорофеева

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