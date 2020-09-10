Суд отпустил под домашний арест фигуранта «дела Фургала», давшего против него показания

Бывший деловой партнер экс-губернатора Сергея Фургала Николай Мистрюков отпущен из СИЗО под домашний арест. Такое решение сегодня принял Басманный суд Москвы.

Согласно постановлению суда, мера пресечения в отношении Мистрюкова изменена с заключения под стражу на домашний арест, срок которого установлен до 18 октября 2020 года.

С ходатайством смягчить Мистрюкову меру пресечения выступил Следственный комитет. Заседание суда прошло в закрытом режиме, СМИ в зал не пустили, передает ТАСС.

Ранее Мистрюков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дал признательные показания. Кроме того, он заявил следователю о том, что именно Фургал является организатором убийства и покушения на убийство бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Как сообщал «Новый День», под стражу Фургал был заключен по обвинению в двух других эпизодах: убийство его компаньона Олега Булатова и неудачное покушение на конкурента Александра Смольского. Расстрел Булатова, по версии следствия, бизнесмен организовал потому, что опасался его показаний по убийству Евгения Зори.

Сергей Фургал был задержан 9 июля. В Хабаровском крае до сих пор продолжаются массовые выступления в поддержку бывшего губернатора – жители требуют перевести его в местное СИЗО из столичного Лефортово и судить в краевом суде, а не в Москве. Несмотря на заверения местных чиновников, задержания и штрафы участникам шествий и митингов, протестные акции в Хабаровске не утихают.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 10.09.20

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