Захар Прилепин допустил проведение референдума о социальных гарантиях

Сегодня на пресс-конференции в Челябинске лидер партии ЗА ПРАВДУ Захар Прилепин допустил возможность проведения всероссийского референдума о социальных гарантиях государства.

«Безусловный базовый доход, детский миллион и пенсионный возраст – это три темы, которые мы продвигаем. Более того, безусловно, когда мы пойдём на выборы в Государственную Думу, когда мы придём туда – мы в этом совершенно не сомневаемся. Мы чётко гарантируем и даём обязательство, что в том случае, если наши предложения не будут восприняты государственной властью, мы выйдем, имея все законные основания, на референдум по этому поводу и предложим населению выбрать и решить, согласны ли они с нашими предложениями или не согласны. Мы убеждены, что большинство россиян проголосуют «за», поэтому мы будем выступать инициаторами референдума по вопросу безусловного базового дохода, детского миллиона и пенсионного возраста», – заявил Прилепин.

Партия ЗА ПРАВДУ станет инициатором законопроекта о социальных гарантиях в Государственной Думе РФ. Если его заблокируют или принятие закона будет затягиваться, партия ЗА ПРАВДУ готова вынести этот вопрос на референдум, чтобы граждане России сами смогли принять решение. По мнению партии, социальные гарантии должны включать следующие обязательные положения:

1.Пенсионный возраст в России должен составлять 60 лет при его сокращении на 2 года для женщин за каждого рожденного ею ребенка;

2.Каждый гражданин должен получать ежемесячный базовый безусловный доход (ББД) без каких-либо условий. Для начала 2500 рублей, а в перспективе – прожиточный минимум) с ежегодной индексаций ББД по уровню инфляции;

3.«Детский миллион»: каждому новорожденному должен открываться депозитный счет в государственном банке или государственном инвестиционном фонде с возможностью использования этих средств через 18 лет на образование, покупку жилья, другие согласованные с соответствующими государственными органами цели.

Чтобы реализовать социальные гарантии, нужна громадная политическая воля и титанические усилия. Если иные политические механизмы не сработают, то партия ЗА ПРАВДУ намерена провести референдум как гарантированный способ принятия социальных гарантий.

Челябинск, Светлана Антонова

Челябинск. Другие новости 10.09.20

Лавров: Россия поддержит любые договоренности, добровольно достигнутые между Белградом и Приштиной. / Суд отпустил под домашний арест фигуранта «дела Фургала», давшего против него показания. / В Совфеде считают, что Сербия будет обречена, если отдалится от России. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»