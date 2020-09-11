Коронавирус в Москве перешел в наступление

В Москве за последние сутки выявлено наибольшее c 1 июля количество зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, прирост на утро 11 сентября составил 698 человек. При этом 1256 пациентов выздоровели, 9 – скончались.

Согласно данным сервиса «Коронавирус. Статистика», в Москве с 1 июля не наблюдалось более 695 зараженных за сутки: 30 июня в столице было зарегистрировано 745 новых пациентов, а 1 июля – уже лишь 611. До отметки в 695 кривая в графике поднималась несколько раз – в частности, 31 июля, 15 августа, а также 30 августа, 8 и 10 сентября.

В оперштабе подчеркнули, что среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%, что по критериям Роспотребнадзора говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в столице. «Пандемия – еще не закончена», – сообщил он в личном блоге на своем сайте 4 сентября.

«Осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач, – пояснил градоначальник. – Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на удаленку».

Между тем, 10 сентября столичный оперативный штаб со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову сообщил о новых правилах «маршрутизации и диагностики пациентов с симптомами ОРВИ» в связи с приближением традиционного сезона респираторно-вирусных заболеваний. Так, теперь все жители Москвы с симптомами ОРВИ должны будут пройти тестирование на грипп. Кроме того, теперь болеющие горожане, у которых тесты не подтвердили наличие Covid-19, смогут не сидеть в изоляции 14 дней. Для более точной постановки диагноза «ковидная пневмония» введена дополнительная диагностика.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.09.20

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