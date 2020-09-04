Собянин допустил осложнение ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил возможность осложнения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией осенью. «Пандемия – еще не закончена», – сообщил он в личном блоге на своем сайте.

«Осенью мы можем столкнуться с некоторым осложнением ситуации. Дети пошли в школы, студенты – в вузы, многие люди вернулись с дач, – пояснил градоначальник. – Все это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих. Возможны локальные вспышки инфекции на конкретных предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придется временно закрывать или переводить на удаленку».

Сейчас в Москве ежедневно выявляют более 600 новых случаев коронавируса, а в больницах остается около четырех тысяч человек, причем 10% из них переносят болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме.

При этом, отметил Собянин, «по общему мнению специалистов, Москва прошла самую тяжелую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие мировые города». Столичный мэр выразил уверенность в том, что все предпринятые непопулярные меры были действительно необходимы, и только поэтому в Москве не был допущен коллапс системы здравоохранения, а «экономические потери в итоге оказались меньше, чем могли бы быть».

Как сообщал «Новый День», шквал критики москвичей вызвало введение в столице системы электронных пропусков и системы «Социальный мониторинг», которая заставляла болеющих людей под страхом денежных штрафов делать селфи даже по ночам и часто выдавала сбои. Кроме того, тысячи автомобилистов через суд опротестовали штрафы, полученные через камеры видеонаблюдения в автоматическом режиме. Муниципальные депутаты и парламентарии Мосгордумы оспорили в Мосгорсуде статьи 3.18.1 и 16.6 городского КоАП, которые регламентируют подобные штрафные санкции, однако мэрия тут же отменила штрафы для самих истцов. На основании этого суд сделал вывод, что их права не нарушены, и отказался рассматривать иск.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.09.20

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