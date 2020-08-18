Мэрия Москвы «амнистировала» депутатов, оспоривших автоматические штрафы во время самоизоляции

Московский городской суд отказался рассматривать иск столичных депутатов к Мосгордуме и мэрии Москвы об отмене «автоматического» порядка назначения штрафов за нарушение самоизоляции – без участия нарушителя на основе данных камер видеонаблюдения. Власти столицы отменили штрафы для истцов, и судья решила, что их права уже не нарушены. Об этом в соцсетях сообщили депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов и муниципального округа Кунцево Денис Шендерович.

Речь идет о статьях 3.18.1 и 16.6 КоАП Москвы. Ходатайство о прекращении дела заявила мэрия Москвы. «Тут же принесли решения об отмене постановлений. Без заявлений привлеченного лица, – отметил в «Фейсбуке» Денис Шендерович. – Как так? А вот так: «смотрите, шарик вот под этим стаканчиком, перемешиваем. Где шарик? Здесь? А вот и не угадали!». Аналогичным образом из электронных баз стали исчезать и мои постановления о привлечении к ответственности за нарушение режима самоизоляции. По этим основаниям ответчики и заявили ходатайство – не привлечен, значит не субъект правоотношений. Не согласны с отменой постановления? Обжалуйте».

Депутат обратил внимание, что в целом исходя из практики оспаривания нормативных актов и законов, принятых мэрией Москвы, «судьи Мосгорсуда принимают решения в точности с возражениями ответчиков (Собянина)». «Удовлетворение такого ходатайства нарушает не только нормы КАС (кодекс административного судопроизводства, – ред), но и ст. 46 Конституции – право на судебную защиту», – констатировал Шендерович.

В свою очередь, Михаил Тимонов уточнил, что истцы оспаривали «вообще возможность штрафовать москвичей по данным камер за езду без пропуска». «Я совершенно не собирался оспаривать сегодня в этом суде свои личные штрафы. Я даже не знал, что оштрафован за езду без пропуска, поскольку мне приходили сообщения о штрафах за неправильную парковку», – пояснил он.

Истцы намерены обжаловать определение суда и добиваться рассмотрения иска по существу, сообщил Шендерович. Кроме того, депутаты готовят коллективный иск от всех москвичей, получивших штрафы по ст. 3.18.1 КоАП столицы – речь идет о более чем 47 тыс жалоб на постановления, уже зарегистрированных в судах общей юрисдикции Москвы.

Как сообщал «Новый День», в Москве режим обязательной самоизоляции для граждан был введен с конца марта, в середине апреля мэрия объявила о введении системы цифровых пропусков для передвижения на любом личном и общественном транспорте. В 20-х числах апреля водители стали массово получать штрафы за поездки без пропусков, которые оформлялись в автоматическом режиме на основе данных камер фото-видеофиксации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.08.20

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