Карантин для пожилых, дистанционка для работающих: Москва возвращает ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19

Власти Москвы возвращают часть ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. В частности, возвращается карантин для пожилых людей. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленную работу или взять отпуск. Кроме того, руководителям предприятий выдана рекомендация вернуть как можно больше сотрудников на дистанционку и обеспечить строгое соблюдение мер эпидбезопасности на рабочих местах. Данные меры вводятся с понедельника, 28 сентября.

«В Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними – и традиционный рост простудных заболеваний… По мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», – написал градоначальник.

В связи с этим, отметил Собянин, власти столицы вводят ограничительные меры для самых уязвимых категорий жителей. Так, москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, «не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок», указал мэр. Он попросил пожилых жителей отказаться от контактов с родными и знакомыми, которые проживают отдельно. При этом, как пояснил мэр, прогулки и занятия спортом на воздухе не ограничены.

«Ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. А если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках», – пишет Собянин.

Кроме того, градоначальник «настоятельно рекомендует» работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями перейти в дистанционный формат либо взять отпуск. В этом случае при необходимости будут выданы больничные листы, заверил Собянин.

Мэр также призвал руководителей предприятий и организаций вернуть сотрудников на удаленку. «Я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим... без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», – пишет Собянин.

Кроме того, градоначальник призвал москвичей к дисциплине и ответственности, так как «вирус пока не побежден, пандемия еще продолжается». Собянин попросил жителей столицы «строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах» и помочь пожилым родственникам и соседям «пережить сложный период».

«Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей», – написал в завершение мэр.

Отметим, что вечером 24 сентября в СМИ появились сообщения со ссылкой на источники о введении в Москве нового карантина для пожилых людей и рекомендациях для москвичей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями перейти на дистанционный формат работы. Кроме того, сообщалось, что городские власти направят рекомендации более 5 тысячам компаний перевести сотрудников на удаленку.

Как информировал «Новый День», в России продолжает расти заболеваемость Covid-19. Накануне оперштаб сообщил о 6595 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Гаибольшее число новых случаев выявлено в Москве – заболело еще 1050 человек, впервые с 23 июня. Коэффициент распространения коронавируса в столице достиг 1,22, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 1,07.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.09.20

Депутаты думы Курганской области выбрали спикера. / Дистанционное обучение создаст колоссальное расслоение между детьми. / Горожане оценили Высокинского: «он симпатичный» и «хочет нас уничтожить» (ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»