«Требуют от пассажиров надеть маску»: в Москве усилен контроль за масочным режимом в метро

На станциях московского метро усилен контроль за соблюдением пассажирами масочного режима. Это, в частности, отмечено на станции «Пушкинская». Кроме традиционного досмотра через рамки металлоискателей сотрудники подземки требуют от пассажиров без масок надеть их, сообщает корреспондент «Интерфакса». Соблюдение перчаточного режима от людей пока не требуют.

При этом штрафы пассажирам без масок выписывают, но с ними проводится разъяснительная работа.

В минувшую пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом поручил усилить контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, такси, на железнодорожных вокзалах и в магазинах. Градоначальник также напомнил москвичам о необходимости обязательно носить маски и перчатки на транспорте, торговых точках и общественных местах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице. Помимо этого, Собянин выдал рекомендацию предприятиям по возможности вернуть как можно сотрудников на дистанционку, а пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

По данным департамента транспорта столицы, с начала масочно-перчаточного режима более 85 тыс. пассажиров получили штрафы за отсутствие средств защиты. «Выборочные рейды ежедневно проходят в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте – за неделю контролеры охватывают 100% станций метро», – говорится в сообщении ведомства в телеграмм-канале. Напомним, в Москве штраф за проезд без маски и перчаток составляет 5 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.09.20

Китай планирует выпустить в продажу вакцину от Covid-19 до конца года. / Гидрометцентр пообещал теплую зиму на Урале. Прогноз на октябрь-март. / Южные регионы России лидируют по здоровому образу жизни. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»