«Для некоторых хаос – это желаемая ситуация»: политолог о вероятности нового режима самоизоляции в Москве

Введение в Москве нового режима изоляции в Москве, несмотря на заверения властей, возможно, если на политическом поле произойдет ослабление позиции сторонников спокойного управляемого транзита федеральной власти. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

«Те, кто стоит за Сергеем Семеновичем [Собяниным] – а он лицо этого процесса, очень хотят вернуть сюда ковид. Но технология провалилась. Это символ нашего времени – она была сделана очень непрофессионально – на скорую руку, и, как у нас некоторые известные политологи говорят, карнавал вокруг нас превратился в цирк», – пояснил эксперт.

«Есть люди, которые заинтересованы во введении режима самоизоляции, – отметил Неживой в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День». – Вот недавно прозвучало, что куда у нас президент перстом покажет, тот и будет «наследником». Чтобы нивелировать этот фактор, как раз нужен хаос. Здесь вопрос в том, что для некоторых хаос – это желаемая ситуация, а технология ковида – это управляемый хаос».

По оценке эксперта, фактически ужесточение режима повышенной готовности с возобновлением обязательной самоизоляцией в Москве будет означать, что бенефициары этой ситуации усилили свои позиции. «Это сторонники того, что президентом станет не тот, на кого укажет Владимир Владимирович, – считает политолог. – Конечно, у них есть другая кандидатура. [Джо] Байден побеждает [на выборах в США], например – очень здорово усиливается в элитах Дмитрий Анатольевич [Медведев]».

«Сейчас уже вся эта политика и ее персоналии напоминают потешных персонажей, а элита находится в тупике – потому, что механизмов воздействия на ситуацию остается все меньше и меньше, – отметил собеседник агентства. – Механизм получения легитимности остается, но можно сделать как в Карфагене – просто ставить столы и платить за голоса. Но мы знаем, к чему это привело Карфаген».

Как полагает эксперт, такая ситуация продлится до тех пор, пока у населения страны остается возможность хоть как-то экономически выживать – однако положение становится хуже с каждым днем. «Идет разрушение экономической системы, наша сырьевая сверхдержава уже не может продавать сырье в прежнем количестве для того, чтобы обеспечивать экономический базис политической надстройки, – пояснил Неживой. – Поэтому мы живем в крушении. Оно наступит достаточно быстро, и процесс будет развиваться лавинообразно».

Ранее политолог уже предупреждал, что осенью все большая часть населения начнет ощущать себя внутри все стремительнее разворачивающегося кризиса. Неживой обратил внимание, что за попыткой переформатирования внутреннего пространства в России лежит конфликт между элитными группировками, при этом развитие страны по-прежнему идет в рамках парадигмы мирового сырьевого придатка. «Та атомизация мирового пространства, которая сейчас происходит на фоне конфликтов в Америке, экономических войн, фактически говорит о ситуации, близкой к мировой войне, – сказал он. – Однако старые механизмы перестали работать, мировая война как инструмент уже неприемлема для элит».

В этих условиях в России происходит трансфер власти, основной вопрос которого заключается в том, кто будет руководить страной.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.09.20

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