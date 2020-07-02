«Это лебединая песня власти»: голосование по Конституции ускорило приближение острого кризиса в России

Протестное голосование, которое наблюдается в некоторых регионах и на части участков в Москве свидетельствует о том, что «бунт снизу» уже начался, а осенью все большая часть населения начнет ощущать себя внутри все стремительнее разворачивающегося кризиса. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, все это будет происходить на фоне фактического отказа власти от социального договора с обществом и ее делегитимизации в результате вчерашнего всенародного голосования.

«Экономические реалии у нас такие, что выгодополучателями того, что творится в стране, является узкая группа людей. Всех остальных выкинули на обочину, никто о них заботиться не хочет, никаких интересов [к ним] нет, поэтому это фактически последняя лебединая песня власти», – считает эксперт.

Неживой обратил внимание, что за попыткой переформатирования внутреннего пространства в России лежит конфликт между элитными группировками, при этом развитие страны по-прежнему идет в рамках парадигмы мирового сырьевого придатка. «Та атомизация мирового пространства, которая сейчас происходит на фоне конфликтов в Америке, экономических войн, фактически говорит о ситуации, близкой к мировой войне, – сказал собеседник агентства. – Однако старые механизмы перестали работать, мировая война как инструмент уже неприемлема для элит».

В этих условиях в России происходит трансфер власти, основной вопрос которого заключается в том, кто будет руководить страной. «Но элита не готова выходить из сферы влияния западной глобализации. Потому что все блага, семьи, деньги, находятся там, – подчеркнул Неживой. – Там идет борьба между Трампом и его противниками, а здесь идет борьба между теми, кто легализуется потом на фоне Запада. При этом Запад хочет одних, но власть здесь находится у других, и все, что здесь происходит, это, с моей точки зрения, попытка навязать Западу выбор нашей местной элиты. То, что сейчас произошло – это фактически выставление определенных условий Западу, чтобы он согласился с выбором наших элит. Потому что я считаю, что выбором Запада был Сергей Семенович [Собянин, мэр Москвы]. Москва – это модель взаимоотношений руководителя России с местным населением, и все эти все обманы, отказ от собственных слов, несоблюдение обязательств, отказы учитывать интересы местного населения – это все отрабатывалось как некая модель, чтобы потом ее перенести на Россию». Однако Кремлю, который празднует тактическую победу, надо учитывать, что Запад до сих пор с 1991 года считает РФ зависимой территорией, «а никто никогда на Западе с зависимыми территориями не считался, это культура их элиты».

Что касается ситуации внутри страны, то здесь четко действует правило, что политика является продолжением экономики. Как отметил эксперт, сейчас Россия не обладает экономической самостоятельностью, в стране практически полностью деградировали сфера высоких технологий, обрабатывающая отрасль, машиностроение, а заводы, которыми хвалились чиновники фактически являются «отверточными» по сборке продукции из импортных компонентов. После оптимизации в ужасающем состоянии находится медицина, а попытки перевода в дистанционную форму сферы образования добьют ее окончательно.

«При этой схеме мы обречены на постоянный кризис, который будет только усугубляться, – полагает Неживой. – При ныне действующей команде ничего позитивного для страны невозможно, вертикаль власти полностью коррумпирована. Государство перестало обращать внимание на то, что население надо кормить, занимать, лечить – у нас вот сейчас идет процесс с дистанционным образованием по простой причине: государство не хочет тратиться на образование. Это фактически полная деградация социального блока, окончательная. Оптимизация – как американский госдолг имеет предел. При определенном пределе количество переходит в качество».

Вместе с тем политолог обратил внимание, что кризисные явления, усугубленные ограничительными мерами и падением цен на нефть, нарастают – так, у населения растут долги перед банками, а результатом станут не только неприятности у граждан, но и крупные финансовые проблемы банков. «Вопрос в том, что банки эти деньги не получат, и в итоге банковская система рухнет. Хотя банковская система сама по себе паразитическая, потому что банки ничего не производят, но по факту банки – это та кровеносная система, при которой живет современное капиталистическое общество, деньги – это кровь системы. Как только банки начнут проседать и падать – в обществе сразу останавливается экономическая жизнь», – пояснил собеседник агентства.

Как сказал эксперт, банкротство банков и застройщиков станет индикатором ускорения темпов кризисных явлений. «Если сейчас посмотреть эту информацию, то, например, «ПИК» закрывает офисы продаж, – указал Неживой. – И не только «ПИК», недавно совершил самоубийство Грудин (Андрей Грудин – совладелец компании «Пионер», – ред), фактически мы находимся на грани коллапса строительной отрасли».

В регионах на фоне «ковидного» кризиса и вовсе «жизнь остановилась», отметил политолог. Так, по его словам, на периферии сейчас происходит массовое выселение молодых семей из арендованного жилья, поскольку у людей просто нет денег для его оплаты.

Эксперт напомнил, что когда-то римская империя – огромное государство с многомиллионным населением – была разрушена варварами. Ее не спасла огромная армия, которая была в состоянии справиться с любым врагом. «Вопрос в том, что там наступил момент, когда государство просто перестало поддерживать внутри себя необходимые институты государственной жизнедеятельности. Оно просто перестало существовать, самоликвидировалось, – пояснил политолог. – Потому что элита была заинтересована только собой, а на государственные интересы деньги постоянно ужимались. Государство что должно? Лечить, учить, защищать… У нас все эти процессы идут прямым ходом. Как только это все пропадает – внутри пропадает и общественный договор. Населению отдельно взятые там кооператив «Озеро» и подобные вообще не нужны. А Росгвардия набирается из того же населения, у которого такие же проблемы. И никакая Росгвардия такую элиту не спасет и не будет защищать».

Происходящее в РФ собеседник агентства назвал естественным процессом деградации государственной машины в том виде, которая сложилась в России после 1991 года. «Тогда советская элита сдала СССР в обмен на то, чтобы иметь возможность иметь здесь блага и приобщиться к западной шикарной жизни, чтобы определенным людям жить, как шейхи – за то, что эта территория становилась сырьевым придатком Запада, – подчеркнул Неживой. – Все это привело к тому, что мы сейчас видим».

Как считает политолог, на этом фоне в ходе голосования по конституционной реформе в России фактически произошла делегитимизация существующей власти. Очевидно, кризисные процессы ускорятся к осени и продемонстрируют сторонникам «обнуления» невозможность «прорыва» в экономике. При этом уже сейчас немалая часть россиян выступила против реформы и не поддержала стремление элит оставить действующего президента у власти до 2036 года.

«Есть много мест, где результаты [голосования] очень негативные, они демонстрируют нам реальный выбор, – подчеркнул Неживой. – Не может же так быть, что обществу там плохо, а здесь хорошо, потому что вопросы были не региональные, а федеральные. И мы четко можем посмотреть, каким был реальный выбор населения. По факту мы имеем уже процесс начала бунта снизу. Но бунт снизу всегда атомизированный, а настоящие изменения происходят на фоне коллапса элит».

По мнению эксперта, такой коллапс, очевидно, не за горами: интересы развития страны не соблюдаются, и экономический базис постоянно сужается. «Это будет приводить к дальнейшим конфликтам, к которым прибавятся существующие противоречия с западными партнёрами, и все это начнет стремительно раскручиваться с центробежной силой. В определенный момент круг разорвется, и наступит хаос. А в хаосе вырастет новая элита», – полагает собеседник агентства.

По его словам, момент, когда «круг разорвется», стремительно приближается. «Я думаю, время пошло на месяцы», – заключил Неживой.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.07.20

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