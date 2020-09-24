Коронавирус наступает: мэрия Москвы советует жителям столицы сократить контакты

Московские власти посоветовали жителям столицы сократить количество контактов на фоне роста заболеваний коронавирусной инфекцией – суточный прирост заболевших перешагнул «психологическую отметку» в 1 тысячу человек.

«Сегодня мы перешагнули психологическую отметку в более 1 тыс. выявленных случаев. Кроме того, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%», – говорится в сообщении штаба, который в этой ситуации рекомендует москвичам обязательно носить маски, особенно в общественных местах и транспорте, а также сократить количество контактов и бережно относиться к людям старшего возраста.

Как сообщал «Новый День», число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России продолжает увеличиваться. За минувшие сутки выявлено 6595 заболевших Covid-19 в 84 регионах. При этом наибольшее число новых случаев выявлено в Москве – заболело еще 1050 человек – впервые с 23 июня. Коэффициент распространения коронавируса в Москве достиг 1,22, тогда как в целом по стране этот показатель составляет 1,07.

На сегодняшний день в России число заболевших коронавирусом достигло 1 128 836 человек.

Москва, Мария Вяткина

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