Кремль высказался насчет возможности ужесточения мер против коронавируса

В Кремле констатируют рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, однако ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения в Москве и в других регионах позволяют обеспечить контролируемую ситуацию с распространением Соvid-19. Такую оценку эпидемиологической ситуации в стране дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-атташе Кремля заверил, что сейчас не идет речи об ужесточении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Песков подчеркнул, что рост числа заболевших Covid-19 в России должен стать для всех россиян поводом «быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких» (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ продолжается первая волна коронавирусной инфекции, речи о второй волне не идет.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки в России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом – это максимальный прирост с 24 июня. В Москве было зарегистрировано 1560 новых заболевших – максимум с 13 июня. Власти столицы в пятницу, 25 сентября, объявили о возвращении карантина для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями с 28 сентября. Им рекомендовано перейти на удаленную работу или взять отпуск. Руководителям предприятий и организаций выдана рекомендация вернуть на дистанционку как можно больше сотрудников.

Сегодня также стало известно, что столичные власти пока не собираются закрывать заведения общепита или готовить для них новые рекомендации по работе. Об этом, в частности, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что ему «очень бы не хотелось возвращаться к тем ограничительным мерам», которые действовали весной, и призвал глав регионов не расслабляться в борьбе с коронавирусом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.09.20

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