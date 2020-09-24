Путин – о ситуации с коронавирусом в России: «Очень бы не хотелось возвращаться к ограничениям»

Президент РФ Владимир Путин на фоне продолжающегося роста в стране заболеваемости коронавирусной инфекцией заявил, что ему «очень бы не хотелось возвращаться к тем ограничительным мерам», которые действовали весной. Такое заявление глава государства сделал на онлайн-встрече с губернаторами, избранными по итогам недавних региональных выборов.

Путин предостерег глав регионов от расслабления, призвав исходить из реалий ситуации с распространением Covid-19. Президент в этой связи заявил о недопустимости откладывания проблемы с коронавирусом на второй план. В противном случае они полыхнут и станут испытанием для страны, предупредил он.

Путин обратил внимание на ситуацию с коронавирусной инфекцией в ряде стран, где вновь вводятся «жесткие ограничения и закрывают производства». Напомним, ранее Израиль первым в мире ввел повторный карантин и сегодня объявил о его ужесточении. По оценке президента, в России «ситуация получше», однако «она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры». «Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», – сказал Путин, отметив, что борьба с коронавирусом еще не завершена.

По его словам, чтобы не возвращаться к ограничениям, которые вводились весной, необходимо «обязательно наращивать тестирование», соблюдать «текущие необременительные требования» и «вести диалог с людьми». «Нужно с людьми очень аккуратно, спокойно, ненавязчиво работать, объясняя сложность сегодняшней ситуации… Нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе и масочный режим», – напутствовал Путин глав регионов.

Президент при этом призвал уделить особое внимание группам риска. «Нужно разработать, исходя из ситуации в каждом конкретном регионе, программу комплексных мер по сбережению людей старшего поколения – именно по сбережению людей старшего поколения – и тех, кто входит в группу риска в силу самых различных обстоятельств. В том числе это связано и с какими-то хроническими заболеваниями», – указал Путин. «Я вас прошу самым внимательным образом на это посмотреть», – продолжил президент, призвав глав регионов «настроить систему здравоохранения в регионе таким образом, чтобы обеспечить интересы граждан». Путин при этом подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя допустить», чтобы проблема с сезонными ОРВИ наложилась на проблему с коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», в России продолжает расти заболеваемость Covid-19, за минувшие сутки в Москве впервые за три месяца было выявлено более 1000 заболевших коронавирусной инфекцией.

Москва, Наталья Петрова

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