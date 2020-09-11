«Меньше нам досталось работы», – Элла Памфилова рассказала о жалобах на сентябрьских выборах

В рамках избирательной кампании-2020 в ЦИК России поступило 25 жалоб, из них на заседаниях Центризбиркома было рассмотрено 13. Об этом сегодня в Информационном центре комиссии рассказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Жалоб поступило всего 25», – заявила она, отметив, что они касаются решений, действий или бездействия нижестоящих избирательных комиссий. «В прошлом году их было 97», – сообщила Памфилова.

«Из общего количества жалоб на заседаниях ЦИК мы рассмотрели 13, требования заявителей в 5 случаях были удовлетворены, в 8 случаях оставлены без удовлетворения», – сказала глава ЦИК. В 11 случаях не было оснований рассматривать жалобы в Центризбиркоме, однако «мы это все написали, заявителям официально разъяснили все эти проблемы».

Элла Памфилова отметила улучшение качества работы нижестоящих комиссий, которые, по ее словам, стали более внимательно рассматривать обращения кандидатов. «И меньше нам досталось работы», – подытожила она.

Всего в рамках единого дня голосования в ЦИК поступило 4 644 обращения, из них всего 43 сообщения содержали «информацию о каких-то недостатках или скажем просчетах в избирательной сфере, то есть менее 1%», заявила она.

Письменных обращений в ЦИК поступило 796, большинство связано с проведением избирательных кампаний муниципального уровня. «Самые ожесточенные, самые экспрессивные, где сталкиваются и проявляются интересы кампаний – это муниципальные выборы», – подчеркнула она.

«По вопросам муниципальных выборов поступило 591 обращение, по вопросам проведения выборов регионального уровня поступило 200 обращений», – рассказала Памфилова, отметив, что в рамках кампаний по довыборах в Госдуму в ЦИК поступило всего 5 обращений. «Я подчеркиваю, это не жалобы», – сообщила она.

В России в этом году впервые проводится трехдневное голосование в рамках единого дня выборов. В 20 субъектах РФ проходят губернаторские кампании, в 11 – выборы депутатов законодательных собраний, кроме того россиянам предстоит определить четырех депутатов Госдумы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.09.20

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