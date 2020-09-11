Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку

Во вторник, 22 сентября, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит заявление председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой о сложении полномочий. Предварительная повестка заседания опубликована на сайте коллегии.

Согласно документу, Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий с 23 октября 2020 года. Заседание начнется в 16:30, всего должно быть рассмотрено 15 письменных обращений судей, выразивших желание покинуть свои должности. После этого ВККС обсудит представление председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева о награждении судей государственными наградами и присвоении им почетных званий. Кроме того, вечером пройдет заседание Президиума Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Как сообщал «Новый День», на место главы Мосгорсуда претендует председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын. Полномочия 65-летней Ольги Егоровой заканчиваются 25 октября. Вакансия на ее должность была открыта в апреле этого года, но конкурс пришлось объявлять трижды – кандидатов не было. В конце июля единственным кандидатом стал 56-летний Птицын.

Москва, Татьяна Дорофеева

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