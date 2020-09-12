Голосуют активнее, чем за Конституцию: в Общественной палате оценили первые итоги региональных выборов

На региональных выборах, которые проходят в России эти дни, избиратели голосуют активнее, чем летом при утверждении поправок в Конституцию РФ. Об этом заявил председатель координационного совета при Общественной палате России по контролю за голосованием Максим Григорьев, выступая сегодня на брифинге.

«После общероссийского референдума (по поправкам в Конституцию) перед этими выборами многие говорили, что явка будет меньше. Мы видим обратную ситуацию: уже сейчас по итогам первого дня мы можем констатировать, что активность людей даже больше, чем на общероссийском голосовании», – сказал он, не уточнив цифровые данные о явке избирателей.

По его словам, явка по итогам первого дня очень большая на фоне почти четырехкратного снижения количества жалоб и нарушений. «Данные горячей линии из ЦИК на 11 сентября. Было 2300 звонков. На прошлых выборах было 3700. Письменных обращений – 548. В прошлом году было 2029», – отметил Григорьев, уточнив, что это не означает отсутствие проблем и вопросов относительно голосования. В частности, видеокамеры зафиксировали на одном из участков в Ростовской области вброс бюллетеней, после чего итоги голосования на этом участке были признаны недействительными.

Представитель Общественной палаты также сообщил, что в регионах России на выборах работает более 57 тысяч наблюдателей.

В России в этом году впервые проводится трехдневное голосование в рамках единого дня выборов. В 20 субъектах РФ проходят губернаторские кампании, в 11 – выборы депутатов законодательных собраний, кроме того россиянам предстоит определить четырех депутатов Госдумы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.09.20

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