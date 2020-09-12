Мавзолей без Ленина: Союз архитекторов объявил о конкурсе по реновации усыпальницы

Союз архитекторов России объявил о намерении собрать банк идей по эксплуатации Мавзолея на Красной площади, если тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина будет захоронено. Предполагается, что победители конкурса будут объявлены 13 ноября.

Участникам конкурса предлагается разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея. В Союзе пояснили, что Мавзолей Ленина – памятник-усыпальница главного организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года является общепризнанным шедевром архитектуры ХХ века, который находится под охраной ЮНЕСКО и включен во все архитектурные энциклопедии мира. Мавзолей был построен в 1930 году по проекту выдающегося российского архитектора А.В. Щусева, и стал ключевым объектом в ансамбле Красной площади, обеспечивающий ее гармоничную связь с Кремлем.

Тем не менее, как обратили внимание организаторы конкурса, нахождение тела Ленина в «самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о вечной памяти, «является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».

«Совершенно очевидно, что в будущем тело В.И. Ленина будет предано земле, в соответствии с его пожеланием и русской православной традицией. Что тогда станет с Мавзолеем, шедевром архитектора А.В. Щусева, главный смысл которого – достойная и эффектная демонстрация объекта особой значимости? Чем может стать опустевший Мавзолей, по своему назначению обращенный в вечность? Проблему ре-использования шедевра Щусева необходимо решать превентивно, чтобы перезахоронение вождя происходило одновременно с возрождением Мавзолея к новой «вечной жизни», – говорится в положении о конкурсе.

В Союзе архитекторов полагают целесообразным сделать Мавзолей филиалом Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева и разместить там экспозицию об истории проектирования всех версий здания – фанерной, деревянной, и гранитной. Участникам конкурса предлагается составить генеральный план с маршрутом, связывающим Мавзолей с музеем на Воздвиженке. Другие идеи использования Мавзолея «не только допускаются, но и приветствуются».

Москва, Светлана Антонова

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