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Пятница, 18 сентября 2020, 15:36 мск

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Американский художник собрал 50 млн долларов на покупку тела Ленина

Художник из США Дэвид Датуна заявил, что ему удалось набрать более 50 млн долларов, чтобы выкупить тело Владимир Ленина. Вождя он собирается перевезти в Вашингтон.

Датуна считает, что американцы устали от политики агрессивного капитализма, в рамках которой они вынуждены всю жизнь выплачивать кредиты и не иметь свободного доступа к медицине. Ленин и его мавзолей – это наиболее яркие символы перемен, которые США сейчас якобы нужнее, чем России, уверен художник.

«Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков», – рассказал Датуна. Тело Ленина он предлагает перевезти в мавзолей, который будет точной копией, установленного на Красной площади, передает РИА «Новости».

Ранее инициатива американца была подвержена критике со стороны российских коммунистов. В ЦК КПРФ заявили, что тело Ленина в мавзолее на Красной площади – это окончательное решение, которое не будет пересматриваться.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 18.09.20

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